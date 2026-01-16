قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن خلال رمضان.. مفاجأة سارة للمواطنين
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

محمد صلاح يعتزل اللعب دوليا.. تعرف على الحقيقة

محمد صلاح
محمد صلاح

شهدت الساعات القليلة الماضية، وتحديدا بعد هزيمة المنتخب المصري من فريق منتخب السنغال أخبار كثيرة بخصوص لاعبي المنتخب، وأن من ضمن الأخبار التي حصلت على متابعة شديدة خروج أحد النقادي يفيد باتجاه محمد صلاح لاعب المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، لـ الاعتزال دوليا.

ونفى الناقد الرياضي محمد مهدي بشكل قاطع الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي، مؤكدًا أن الأخبار غير صحيحة تمامًا.

مباراة تحديد المركز الثالث


وأوضح مهدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن صلاح ملتزم بالكامل مع المنتخب الوطني وسيشارك في مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن قائد الفراعنة لم يعلن أو يلمّح إلى أي نية للاعتزال.

نظام الاتحاد الإفريقي


وأضاف أن سفر المنتخب بالقطار من طنجة إلى كازابلانكا جاء وفقًا لنظام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وليس لأسباب استثنائية تخص المنتخب المصري. كما نفى مهدي صحة الأنباء عن الإقامة في بنسيون، مؤكدًا أن الفريق يقيم في أحد أفضل الفنادق بمدينة طنجة، مع تخصيص قاعات خاصة للاعبين.

وتطرق مهدي إلى أجواء المنتخب بعد الخروج من البطولة، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن شعر بالصدمة من الأداء وحمل التحكيم جزءًا من مسؤولية الخسارة.

وأضاف أن الخطة الدفاعية التي نجحت أمام كوت ديفوار لم تتكرر أمام السنغال بسبب سوء التركيز، مما أدى إلى خروج الفريق من المنافسات.

وأشار أيضًا إلى وجود استياء بين بعض اللاعبين مثل مصطفى محمد، وحدوث مشادة سريعة بين رامي ربيعة وحسام حسن، لكنه أكد أن الأجواء العامة يسودها الحزن والهدوء.

وفي نفس السياق قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن الحديث عن الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يجب أن يبدأ بالنظر إلى طريقة اختيار اللاعبين والجهاز الفني منذ البداية.

وأشار شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور إلى أن البطولة، التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010، كانت تتطلب إعدادًا مسبقًا يبدأ قبل عامين على الأقل، خاصة في ظل استحقاقات كبرى مثل كأس العالم.

فترات إعداد وتدريبات منتظمة
وأوضح شطة أن الاستعدادات الفعلية لم تبدأ إلا قبل نحو عام وعدة أشهر، وهو ما وصفه بأنه غير كافٍ لبناء منتخب قادر على المنافسة القارية، مؤكدًا ضرورة وضع خطوط عريضة لبناء الفريق من البداية وتجهيزه على مدى عام ونصف بفترات إعداد وتدريبات منتظمة.

غياب التخطيط المسبق
وشدد شطة على أن انتقاده لا يتعلق بالمدرب حسام حسن شخصيًا، وإنما بـ غياب التخطيط المسبق، مضيفًا أن الأجواء المحيطة بالمدرب، بما في ذلك التعامل الإعلامي غير المتوافق معه، ساهمت في خلق حالة من الارتباك أثرت على المشهد العام داخل المنتخب.

محمد صلاح ليفربول المنتخب المنتخب المصري

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

سعر الذهب

تراجع محدود في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

الكبدة

تحذير طبي: الكبدة غير المستوية تنقل مرضا خطيرا

حمص الشام

حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

