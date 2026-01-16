محمد صلاح يعتزل اللعب دوليا.. تعرف على الحقيقة

شهدت الساعات القليلة الماضية، وتحديدا بعد هزيمة المنتخب المصري من فريق منتخب السنغال أخبار كثيرة بخصوص لاعبي المنتخب، وأن من ضمن الأخبار التي حصلت على متابعة شديدة خروج أحد النقادي يفيد باتجاه محمد صلاح لاعب المنتخب وفريق ليفربول الإنجليزي، لـ الاعتزال دوليا.

ونفى الناقد الرياضي محمد مهدي بشكل قاطع الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي، مؤكدًا أن الأخبار غير صحيحة تمامًا.

مباراة تحديد المركز الثالث



وأوضح مهدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن صلاح ملتزم بالكامل مع المنتخب الوطني وسيشارك في مباراة تحديد المركز الثالث، مشددًا على أن قائد الفراعنة لم يعلن أو يلمّح إلى أي نية للاعتزال.

نظام الاتحاد الإفريقي



وأضاف أن سفر المنتخب بالقطار من طنجة إلى كازابلانكا جاء وفقًا لنظام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وليس لأسباب استثنائية تخص المنتخب المصري. كما نفى مهدي صحة الأنباء عن الإقامة في بنسيون، مؤكدًا أن الفريق يقيم في أحد أفضل الفنادق بمدينة طنجة، مع تخصيص قاعات خاصة للاعبين.

وتطرق مهدي إلى أجواء المنتخب بعد الخروج من البطولة، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن شعر بالصدمة من الأداء وحمل التحكيم جزءًا من مسؤولية الخسارة.

وأضاف أن الخطة الدفاعية التي نجحت أمام كوت ديفوار لم تتكرر أمام السنغال بسبب سوء التركيز، مما أدى إلى خروج الفريق من المنافسات.

وأشار أيضًا إلى وجود استياء بين بعض اللاعبين مثل مصطفى محمد، وحدوث مشادة سريعة بين رامي ربيعة وحسام حسن، لكنه أكد أن الأجواء العامة يسودها الحزن والهدوء.

وفي نفس السياق قال عبد المنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي، إن الحديث عن الخسارة أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية يجب أن يبدأ بالنظر إلى طريقة اختيار اللاعبين والجهاز الفني منذ البداية.

وأشار شطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور إلى أن البطولة، التي لم يحققها المنتخب المصري منذ 2010، كانت تتطلب إعدادًا مسبقًا يبدأ قبل عامين على الأقل، خاصة في ظل استحقاقات كبرى مثل كأس العالم.

فترات إعداد وتدريبات منتظمة

وأوضح شطة أن الاستعدادات الفعلية لم تبدأ إلا قبل نحو عام وعدة أشهر، وهو ما وصفه بأنه غير كافٍ لبناء منتخب قادر على المنافسة القارية، مؤكدًا ضرورة وضع خطوط عريضة لبناء الفريق من البداية وتجهيزه على مدى عام ونصف بفترات إعداد وتدريبات منتظمة.

غياب التخطيط المسبق

وشدد شطة على أن انتقاده لا يتعلق بالمدرب حسام حسن شخصيًا، وإنما بـ غياب التخطيط المسبق، مضيفًا أن الأجواء المحيطة بالمدرب، بما في ذلك التعامل الإعلامي غير المتوافق معه، ساهمت في خلق حالة من الارتباك أثرت على المشهد العام داخل المنتخب.