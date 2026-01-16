قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
نهر رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج حافتاه من لؤلؤ
"أسرار".. الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد موسى يكشف أسرار ما قبل 2011 وتحديات واجهت مصر
أنقرة تنشر مقاتلات في إستونيا ورومانيا لدعم مهام حلف الناتو
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة: حان الوقت لإنهاء نظام قمع الشعب الإيراني
لبنان.. مقـ.تل عنصر من حزب الله في هجوم إسرائيلي
ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا
رابط مباشر لـ مخالفات المرور 2026.. استعلم وتظلم بضغطة زر
تحركات برلمانية بشأن حصر الإيجار القديم.. ومطالب بمراجعة التصنيفات
برشلونة يعبر راسينج إلى دور الثمانية ببطولة كأس ملك إسبانيا
يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية
8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج
رياضة

شوبير عن شائعات رحيل محمد صلاح عن معسكر المنتخب: لم يفتح بوقه

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما تردد مؤخرًا حول طلب محمد صلاح مغادرة معسكر منتخب مصر أو السفر إلى إنجلترا لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن النجم المصري ملتزم بشكل كامل بالاستمرار مع الفراعنة حتى نهاية مشوار المنتخب في البطولة الحالية.


 

التزام كامل من قائد الفراعنة

وخلال تصريحاته التليفزيونية، أوضح شوبير أن محمد صلاح لم يطلب أي استثناءات أو امتيازات، مؤكدًا: «صلاح لم يفتح بوقه ولم يطلب أي شيء». وأشار إلى أن قائد المنتخب يتحلى بروح عالية من الانضباط والالتزام، ويضع مصلحة المنتخب فوق أي اعتبارات شخصية، وهو ما يعكس شخصيته القيادية داخل المعسكر.

حزن صلاح بعد ضياع حلم التتويج

وأشار شوبير إلى أن محمد صلاح يعيش حالة من الحزن الشديد، بعدما كان يأمل في التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر. وأضاف أن صلاح كان لديه دافع قوي لتحقيق البطولة، لما تمثله من قيمة كبيرة في مسيرته الدولية، خاصة مع رغبته في إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق إنجاز قاري جديد مع الفراعنة.

الأمل ما زال قائمًا في البطولات المقبلة

وأكد شوبير أن الفرصة ما زالت قائمة أمام محمد صلاح لتحقيق إنجازات قارية مستقبلية، موضحًا أن العمر لا يزال في صالحه. وقال: «لسه فيه أمل، عندنا بطولات في 2027 و2028 وإن شاء الله يلحق»، في إشارة إلى قدرة النجم المصري على مواصلة العطاء وتحقيق طموحات جديدة مع المنتخب.

مواجهة نيجيريا وفرصة إنجاز جديد

وتحدث شوبير عن أهمية مواجهة نيجيريا المقبلة، معتبرًا إياها فرصة مهمة لصلاح لزيادة رصيده من الأهداف، والمنافسة على لقب هداف البطولة. وأوضح أن حصد المركز الثالث، رغم أنه لا يرضي طموحات صلاح ولا الجماهير، يظل أفضل من الخروج دون أي إنجاز.

صلاح… قائد داخل وخارج الملعب

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد، أن محمد صلاح يظل القائد الأول ونجم منتخب مصر، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على الأداء الفني داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى الدعم المعنوي، وتحمل المسؤولية، والوقوف بجانب زملائه في أصعب اللحظات


 

