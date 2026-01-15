ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

كشف عمرو الدردير الناقد الرياضي عن اعتزال محمد صلاح نجم منتخب مصر اللعب دوليا بعد الخسارة أمام السنغال في دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي : ‏محمد صلاح أخبر اللاعبين باعتزاله اللعب دولي بعد بطولة كأس العالم

في سياق أخر ضمن منتخب مصر الحصول علي 2.5 مليون دولار عقب التأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

وكان منتخب مصر تعرض للهزيمة امس امام السنغال في نصف نهائي كاس الامم الافريقية ليضرب موعدا لمواجهة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وجاءت جوائز الاتحاد الأفريقي المرصودة للبطولة كما يلي:-

- البطل (10 ملايين دولار)

- الوصيف (4 مليون دولار)

- الخروج من نصف النهائي (2.5 مليون دولار)

- الخروج من ربع النهائي (1.3 مليون دولار)

- الخروج من ثمن النهائي (800 ألف دولار)

- حصد المركز الثالث بالمجموعة ووداع المسابقة (700 ألف دولار)

- المركز الرابع في المجموعة (500 ألف دولار)