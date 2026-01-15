قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15 يناير 2026 | فيديو
قرار قضائي عاجل بشأن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال
روسيا تعلن التعرّف على ضابط استخبارات بريطاني غير مُعلن وتتخذ إجراءً مهمًا ضد سفيرة لندن
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب محافظة "جيفو" اليابانية
اصطفاف سماوي نادر يحسم موعد أول رمضان .. هل يختفي قمر شعبان تمامًا؟
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 | تداول أسئلة وإجابات "دين القليوبية" بتليجرام
قافلة «زاد العزة» الـ 117 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء رفح
قفزة 75% في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال 2024 وصادرات مصرية تقترب من مليار دولار
المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
اليوم .. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية
رياضة

ناقد رياضي: منتخب مصر انتهى منذ الجيل الذهبي

منتخب مصر السابق
منتخب مصر السابق
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الافريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، مستنكرا أداء الفراعنة: “منتخب مصر انتهى منذ هذا الجيل” مشيرا للاعبي الجيل الذهبي.

وتأهل منتخب السنغال إلي نهائي بطولة أمم أفريقيا بعد تفوقه على المنتخب المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب طنجة ضمن منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة. 

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.

السنغال المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا عمرو الدردير

