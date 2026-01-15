قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
رياضة

ناقد رياضي: حسام حسن فعليا عمل من الفسيخ شربات

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت بـ الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر.

حسام حسن

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ليس في الامكان أفضل مما كان.

انك توصل سيمي فاينال بلاعيبة كلها محليين ومش معاك غير 3 محترفين بس والتلاته مش بيلعبوا مع فرقهم ده انجاز كبير جدا.

لانك بتلاعب منتخبات كل لاعيبتها محترفين في أفضل فرق أوروبا وقيمتهم التسويقية عالية جدا اعلى منك بـ 3 أضعاف تقريبا

الطبيعي بتاعنا باللاعيبة دي والامكانيات دي كنا نخرج من دور الـ 8 أمام كوت ديفوار اللي افضل مننا واعلى مننا لكننا عملنا انجاز وكسبناهم ووصلنا سيمي فاينال اكتر من كده شبه مستحيل.

محتاجين لاعيبتنا كلها تحترف في أوروبا وتحتك ويبقى عندنا 20 واحد زي صلاح ومرموش لأن لاعيبة الدوري المحلي عمرها ما هتوصلك اكتر من كده دلوقتي

البطولة اللي فاتت خرجت من دور الـ16 بدون أي فوز في 4 ماتشات

حسام حسن فعليا عمل من الفسيخ شربات وخلى الجمهور يلتف حول المنتخب تاني ويطمع اكتر في طموح شبه مستحيل تحقيقه".

وكان قد علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علي خسارة الفراعنة الكبار أمام السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

وتلقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره السنغالي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وينتظر الخاسر من لقاء نيجيريا والمغرب على المركز الثالث والرابع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخسارة من السنغال: أنا راضي عن أداء اللاعبين في البطولة، وبشكرهم على كل اللي قدموه.

تابع: كان في فارق راحة 24 ساعة بين مصر والسنغال قبل المباراة، وده فرق مؤثر.

أضاف: مفيش عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت .  السنغال بتلعب في نفس الملعب من أول البطولة وواخدين يوم زياده عننا واحنا اللي سافرنا.

واصل: أنا مش بلجأ للأعذار، لكن مفيش عدل.. وبكرر شكري لكل اللاعبين.

وأكمل: كان في بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة، ومن حقي أطالب بحقي فيها.

وأتم: أتمنى يكون في تدخل من فيفا في البطولات الكبيرة زي أمم أفريقيا.

وقال العميد أيضا: الجماهير كانت ضدنا من وقت ما دخلنا الملعب وقولت للعيبه متركزشي .. رغم أننا عرب.

واختتم حديثه قائلا: مصر أم العرب وأم أفريقيا بالتاريخ والقوة والبطولات والناس كلها بتغير منها والناس اللي كانت في الملعب في مباريات بنين وكوت ديفوار والسنغال مكنتش عايزنا نكسب.

