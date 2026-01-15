بركلات الترجيح.. المغرب يتأهل إلى نهائي أمم أفريقيا بعد ملحمة أمام نيجيريا

حسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المثير على منتخب نيجيريا في مواجهة قوية جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

المباراة جاءت متكافئة إلى حد كبير، وشهدت صراعًا تكتيكيًا محتدمًا بين المنتخبين، وسط حذر دفاعي واضح ورغبة مشتركة في خطف هدف يقود إلى النهائي.





تعادل سلبي يحسم الوقتين الأصلي والإضافي

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، رغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، حيث أهدر كل منتخب عدة فرص كانت كفيلة بتغيير مجريات اللقاء. واستمر التعادل نفسه خلال شوطي الوقت الإضافي، بعدما واصل الدفاعان فرض سيطرتهما، في ظل تألق حارسي المرمى والتزام اللاعبين بالتعليمات التكتيكية.

ركلات الترجيح تبتسم لأسود الأطلس

بعد فشل المنتخبين في هز الشباك، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية. ونجح المنتخب المغربي في حسم المواجهة لصالحه بنتيجة (4-2)، بعدما أظهر لاعبوه تركيزًا كبيرًا وثباتًا نفسيًا في تنفيذ الركلات، إلى جانب تألق حارس المرمى الذي كان له دور حاسم في ترجيح كفة أسود الأطلس.

موعد ناري في النهائي أمام السنغال

بهذا الفوز، يضرب المنتخب المغربي موعدًا مرتقبًا مع منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



