الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسام الحارتي

حقق منتخب المغرب فوزا صعبا أمام نظيره التنزاني بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

انتهي الشوط الأول من مباراة المغرب وتنزانيا بالتعادل السلبي على مولاي الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط.

ونجح نجم ريال مدريد إبراهيم دياز هدف فوز المنتخب المغربي في الدقيقة 64 ليقود به منتخب أسود الاطلس للتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبهذه النتيجة ينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة الكاميرون وجنوب افريقيا في دور الـ16.

وخاض منتخب المغرب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا، نصير مزراوي

خط الوسط: نايل العيناوي، بلال الخنوس، براهيم دياز، إسماعيل صيباري، عبد الصمد الزلزولي

خط الهجوم: أيوب الكعبي

بينما خاض منتخب تنزانيا المباراة بتشكيل مكون من :

ماسالانجا (حارس مرمى) - هاجي منوجا - محمد حسين - ديكسون جوب - إبراهيم حامد - باكاري موامنييتو (قائد) - نوفاتوس ميروسـي - ألفونس مابولا - فيصل سليم- سليماني مواليـمو - سايمون مسوفا.

