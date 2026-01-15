قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق أمريكية: واشنطن قد تمول مصنعا إسرائيليا للمركبات المدرعة بملياري دولار
ترامب: لا يمكن الاعتماد على الدنمارك في قضية جرينلاند
جيش الاحتلال يعزز جاهزيته وسط تقارير عن ضربة أمريكية محتملة لإيران
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم
مخاوف أمنية.. الصين تحظر برمجيات الأمن السيبراني الأمريكية والإسرائيلية
الدوري السبب.. خالد طلعت يكشف سر خسارة منتخب مصر أمام السنغال | تفاصيل
سرب صورا لقواعد عسكرية.. اتهام جندي إسرائيلي بالتجسس لصالح إيران
أيام صعبة على الملكي.. ريال مدريد يودّع كأس الملك مبكرًا
بعد هدفه أمام مصر.. ساديو ماني يعلن موعد اعتزاله دوليا مع السنغال
انتهاء الوقت الأصلي بين المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي والاتجاه للأشواط الإضافية
بسبب وجود تصدعات| إخلاء 46 شقة داخل عقارين سكنيين بدمنهور في البحيرة
إنتر ميلان يسحق بولونيا 3-1 وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي
المغرب ونيجيريا يحتكمان لركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الأمم

رباب الهواري

شهدت مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 مواجهة قوية ومتكافئة جمعت بين منتخبي المغرب ونيجيريا، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في لقاء اتسم بالحذر الدفاعي والانضباط التكتيكي من الجانبين، مع محاولات متبادلة لم تترجم إلى أهداف.


 

فرص ضائعة وتألق دفاعي

خلال شوطي المباراة الأساسيين، تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، إذ حاول المنتخب المغربي فرض أسلوبه بالاستحواذ والضغط، بينما اعتمد المنتخب النيجيري على الهجمات المرتدة السريعة والكرات الطولية. ورغم تعدد الفرص، تألق خطا الدفاع وحراس المرمى في الحفاظ على نظافة الشباك.


 

الوقت الإضافي دون جديد

وبعد انتهاء التسعين دقيقة دون حسم، لجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة، بحثًا عن هدف يحدد هوية المتأهل إلى النهائي. وواصل اللاعبون محاولاتهم، إلا أن الإرهاق البدني والالتزام الدفاعي حالا دون تسجيل أي أهداف، لينتهي الوقت الإضافي أيضًا بالتعادل السلبي.


 

ركلات الترجيح تفصل بين المنتخبين

ومع استمرار التعادل، احتكم منتخبا المغرب ونيجيريا إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية. وتعد هذه المرحلة اختبارًا حاسمًا للأعصاب والتركيز، حيث ينتظر عشاق الكرة الأفريقية معرفة المنتخب الذي سينجح في بلوغ النهائي.


 

النهائي المنتظر أمام السنغال

الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا سيضرب موعدًا مع منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها كل طرف للتتويج باللقب القاري وإسعاد جماهيره.


 

ترقب جماهيري كبير

تتجه أنظار الجماهير الأفريقية والعربية إلى ركلات الترجيح، التي قد تحسم واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة وتشويقًا، في ظل تقارب المستوى والطموح الكبير لدى المنتخبين لبلوغ النهائي


 

