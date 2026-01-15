تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء شقيقة إبراهيم سعيد نجم الاهلي السابق

أعلن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عن موعد ومكان جنازة شقيقته الوحيدة الذي توفيت صباح اليوم.

موعد ومكان الجنازة

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الصلاه الجنازه غدا

صلاه الظهر باذن الله بمسجدا الإيمان بمكرم عبيد

والعزاء

مسجد القوات المسلحه خلف سيتي ستارز

مدينه نصر

من 9 مساءا حتي 11 مساءا

دعواتكم لأختي بالرحمه والمغفره

وشكرا علي عزائكم

وشكر الله سعيكم"

وكان قد أعلن إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، وفاة شقيقته الوحيدة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أختي الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها جناته، اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، راضي بقضائك يا رب".