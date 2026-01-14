الموت يفجع إبراهيم سعيد

أعلن إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، عن وفاة شقيقته مساء اليوم الأربعاء.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله اختى الوحيدة، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها جناته اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى راضى بقضاءك يارب".

وكانت قد أجلت محكمة القاهرة الجديدة، نظر استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر لجلسة 2 فبراير المقبل.

وقضت محكمة أسرة النزهة، بحبس إبراهيم سعيد، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضده من طليقته.