تصرفات غير لائقة.. الكاف يفرض عقوبات صارمة على صامويل إيتو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبات انضباطية على صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الكاميرون والمغرب ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاء القرار بعد مراجعة التقارير الرسمية المتعلقة بسلوك إيتو خلال اللقاء وما صاحبه من تجاوزات.

تفاصيل العقوبة المفروضة

وشملت العقوبات إيقاف صامويل إيتو عن التواجد في الملاعب لمدة أربع مباريات رسمية، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي. وأوضح «كاف» أن العقوبة جاءت بسبب سوء السلوك وعدم احترام الرسميين، في مخالفة صريحة للوائح الانضباط المعمول بها داخل البطولات القارية.

أسباب القرار وانعكاساته

وأشار الاتحاد الأفريقي إلى أن التصرفات التي صدرت عن رئيس الاتحاد الكاميروني لا تتماشى مع القيم الرياضية ومبادئ اللعب النظيف التي يحرص «كاف» على ترسيخها.

كما أكد أن الحفاظ على احترام الحكام والمسؤولين أمر أساسي لضمان سير المنافسات بشكل عادل ومنظم.

رسالة حازمة من الكاف

يحمل القرار رسالة واضحة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة الالتزام باللوائح والانضباط، بغض النظر عن المناصب أو الأسماء الكبيرة. وشدد «كاف» على أن تطبيق العقوبات يهدف إلى حماية سمعة البطولة وتعزيز الروح الرياضية داخل الملاعب وخارجها.

تداعيات على الكرة الكاميرونية

ومن المتوقع أن تترك هذه العقوبة تأثيرًا على المشهد الكروي في الكاميرون، خاصة في ظل الدور الإداري البارز الذي يشغله صامويل إيتو. كما قد تفتح الواقعة باب النقاش حول أهمية الفصل بين الانفعال الرياضي والالتزام المؤسسي داخل البطولات الكبرى.

بهذا القرار، يؤكد «كاف» تمسكه بمبدأ العدالة والانضباط، مشددًا على أن احترام القوانين هو الأساس لضمان نجاح البطولات الأفريقية واستمرار تطورها



