بوليتيكو: ترامب لا يسعي للاستحواذ على جرينلاند ضمن صفقة بشأن أوكرانيا
جامعة العاصمة تتيح إمكانية التبرع للمجمع الطبي من InstaPay
للملاك والمستأجرين.. 4مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم
من قلب الشرقية.. صغيرتان ضحيتان لعنف زوجة الأب| القصة الكاملة
أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. 5 علامات تستدعي مراجعة الطبيب
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي وأمن القومي لمصر
واشنطن تترقب وبكين تستعد .. الصين تُدشن حاملة طائرات بتكنولوجيا الإطلاق الكهرومغناطيسي المتقدمة
سعر الذهب اليوم 10-1-2026
صراع الموارد الطبيعية.. حلف الناتو يدرس تعزيز وجوده في القطب الشمالي
ساندي: ألبومى الجديد سكوت تجربة فنية للكبار فقط
مي عمر تطرح بوستر مسلسل الست موناليزا استعدادًا لرمضان
رياضة

صيباري: الالتزام الجماعي مفتاح الانتصار التاريخي على الكاميرون

منتخب المغرب
رباب الهواري

أشاد إسماعيل صيباري، نجم منتخب المغرب، بالأداء الجماعي لأسود الأطلس عقب الفوز على منتخب الكاميرون، مؤكدًا أن الانتصار جاء ثمرة العمل المنظم والالتزام الخططي داخل أرض الملعب، دون تغييرات جوهرية في أسلوب اللعب المعتاد للمنتخب.

العمل الجماعي أساس الفوز

أكد صيباري في تصريحاته بعد اللقاء أن المنتخب المغربي خاض المباراة بنفس النهج الذي ظهر به في المواجهات السابقة، معتمدًا على الكثافة العددية واللعب الجماعي، وهو ما منح الفريق توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم. وأوضح أن الترابط بين الخطوط الثلاثة كان عاملًا حاسمًا في السيطرة على مجريات اللقاء والحد من خطورة المنتخب الكاميروني.

هدف في التوقيت المثالي

أشار لاعب أسود الأطلس إلى أن المنتخب نجح في تسجيل الهدف في توقيت مهم، ما منح اللاعبين ثقة كبيرة داخل الملعب، على عكس ما حدث في مواجهة تنزانيا التي افتقد فيها الفريق اللمسة الأخيرة في الأوقات الحاسمة. وأضاف أن الهدوء والتركيز ساهما في استغلال الفرصة المتاحة وتحقيق الفوز.

قراءة فنية ذكية للمباراة

كشف صيباري أن الجهاز الفني كان يدرك صعوبة المواجهة من الناحية البدنية، خاصة في ظل الجاهزية العالية التي تمتع بها منتخب الكاميرون بدنيًا وفنيًا. وأكد أن المنتخب المغربي تعامل مع اللقاء بذكاء، من خلال إدارة الرتم واللعب بأسلوب متوازن ساعده على حسم المباراة دون مجازفة.

لا تفضيل للخصم… الهدف اللقب

وعن المنافس المنتظر في الدور المقبل، شدد صيباري على أنه لا يفضل مواجهة بعينها، سواء ديربي مغربي جزائري أو لقاء نيجيريا، مؤكدًا أن تركيزه ينصب فقط على هدف واحد وهو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية.

إنجاز تاريخي باسم صيباري

وشهدت المباراة لحظة تاريخية لإسماعيل صيباري، بعدما سجل الهدف رقم 2000 في تاريخ بطولات كأس الأمم الإفريقية، ليخلد اسمه ضمن سجل اللاعبين المميزين في تاريخ البطولة القارية، ويمنح فوز المغرب بعدًا تاريخيًا إضافيًا


 

أسباب الشعور بالبرد باستمرار.. ومتى يجب استشارة الطبيب؟
الأم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
أكلات يحبها الطفل
