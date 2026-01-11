أسطورة الكاميرون يعتذر بعد تألق مصر: الفراعنة أظهروا قوتهم الإفريقية

قدم منتخب مصر الأول لكرة القدم عرضًا قويًا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي ويؤكد أنه أقوى منتخب إفريقي على مر العصور.

وفي تعليق لافت، أعرب جيريمي نجيتاب أسطورة الكاميرون، لاعب تشيلسي السابق، في تصريحات تليفزيونية، عن اعتذاره بعد أن لم يضع منتخب مصر ضمن المرشحين للتتويج باللقب قبل بداية البطولة.



وأكد في تصريحاته، أن الفراعنة أثبتوا أمام كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، أنهم الأقوى إفريقيًا وأصحاب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم إفريقيا.

وحقق منتخب مصر فوزا مستحقا على كوت ديفوار بملعب أكادير مساء السبت، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2، في لقاء اتسم بالإثارة حتى الدقيقة الأخيرة.

وسجل أهداف منتخب مصر كل من عمر مرموش، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، بينما سجل منتخب كوت ديفوار هدفين عن طريق أحمد فتوح بالخطأ في مرماه واللاعب جيلا دوي.

وبهذا الفوز، يواصل منتخب مصر مشواره في البطولة، ليواجه منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.