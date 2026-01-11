قبل مباراة الأربعاء.. هل يكسر صلاح عقدة ماني أم يواصل أسد التيرانجا سيطرته؟

تتجه الأنظار إلى مدينة طنجة مساء الأربعاء المقبل حيث تتجدد المواجهة الخاصة بين محمد صلاح وساديو ماني عندما يصطدم منتخبا مصر والسنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 .

ويحمل اللقاء الخاص بالنجم المصري محمد صلاح مع النجم السنغالي سادو ماني بين طياته صراعا يتجاوز حدود المنافسة الجماعية إلى مقارنة تاريخية بين نجمين من أبرز نجوم القارة.

الأكثر تأثيرا

على مستوى الأرقام في كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2017 يفرض ساديو ماني نفسه كأكثر لاعب أفريقي مساهمة في الأهداف خلال هذه الفترة بعدما سجل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة ليصل إجمالي إسهاماته التهديفية إلى 19 مساهمة وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي القارة في البطولة.

في المقابل يأتي محمد صلاح في المرتبة الثانية من حيث التأثير الهجومي بعدما أحرز 11 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى ليصل مجموع إسهاماته إلى 16 مساهمة تهديفية خلال الفترة نفسها الممتدة حتى نسخة 2025.

عدد مباريات أكبر

خاض ساديو ماني 27 مباراة في كأس الأمم الأفريقية مقابل 23 مباراة فقط لمحمد صلاح ورغم أن النجم المصري يتفوق بهدف واحد من حيث عدد الأهداف المسجلة فإن ماني يتقدم بفارق ثلاث تمريرات حاسمة ما يمنحه أفضلية واضحة من حيث التأثير الجماعي داخل الملعب.

أفضلية معنوية

واحدة من أبرز النقاط التي ترجح كفة ساديو ماني هي قيادته منتخب السنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 بينما لا يزال محمد صلاح يبحث عن لقبه القاري الأول مع منتخب مصر رغم حضوره الدائم في الأدوار المتقدمة للبطولة.

حسم اللحظات الكبرى

واجه محمد صلاح وساديو ماني بعضهما البعض مرة واحدة فقط داخل بطولة كأس الأمم الأفريقية وكانت في نهائي نسخة 2021 الذي انتهى بفوز السنغال على مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وسجل ماني الركلة الحاسمة.

وتكرر المشهد في مارس 2022 خلال الملحق المؤهل إلى كأس العالم حيث تفوقت السنغال على مصر مجددًا بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 وكان ماني أيضا صاحب الركلة الأخيرة التي منحت بلاده بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.

تفوق سنغالي

حتى في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2015 فرض منتخب السنغال سيطرته على نظيره المصري بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجتي 2-0 و1-0 وسجل ساديو ماني هدفًا في مباراة الذهاب ليؤكد تفوقه الشخصي والجماعي أمام الفراعنة.

أرقام المواجهات

تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين يكشف عن أفضلية طفيفة لمنتخب السنغال الذي حقق ستة انتصارات مقابل خمسة انتصارات لمصر من أصل 11 مباراة رسمية جمعت بين الطرفين.

وخلال الفترة الأخيرة عزز أسود التيرانجا هذا التفوق بعدما حصدوا أربعة انتصارات في آخر خمس مواجهات أمام المنتخب المصري.

اختبار جديد

كل هذه الأرقام تضع محمد صلاح أمام تحد جديد لكسر التفوق السنغالي بينما يدخل ساديو ماني اللقاء وهو يمتلك أفضلية رقمية وتاريخية واضحة.

ومع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح صلاح في قلب المعادلة وقيادة مصر إلى النهائي أم يواصل ماني فرض هيمنته في واحدة من أكبر الثنائيات التنافسية في تاريخ الكرة الأفريقية؟