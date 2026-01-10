أول تعليق من محمد صلاح على مواجهة السنغال في أمم إفريقيا

علق محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على تأهل الفراعنة لنصف نهائى كأس أمم إفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات تليفزيوينة، “مقدرش اقول 100% إننا مرشحين لو شوفت الثلاث منتخبات التانية كلها في أوروبا”.

وشدد محمد صلاح على أن: "هنموت نفسنا عشان بلدنا وهنحارب ونشوف هنوصل لفين".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، “طبعا مباراة صعبه والسنغال بيلعبوا في أوروبا وليفل كويس هنحاول نعمل أقصى ما عندنا”.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.



أهداف منتخب مصر

وسجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

ونجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة لتصبح النتيجة 2-0 للفراعنة.



وسجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها في مرمى كوت ديفوار.



وسجل أحمد فتوح هدف منتخب كوت ديفوار بعد تحويله لكرة عرضية بالخطأ في مرماه لم يستطع التعامل معها بشكل جيد لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

وسجل جويلا دوي هدف كوت ديفوار الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.



