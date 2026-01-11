وائل القباني: محمد صلاح يسجل بذكاء وخبرة

أكد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على أهمية الأداء الذي قدمه لاعبو المنتخب المصري في مباراتهم ضد كوت ديفوار، مشيدًا بتألق نجم الفريق محمد صلاح.

وقال القباني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "محمد صلاح يلعب ببساطة ودون تعقيد، وهو يعرف كيف يتعامل مع المرمى، فمن يسجل 9 أهداف من 10 فرص مثلما يفعل صلاح؟، وهدفه في مباراة كوت ديفوار كان نتيجة خبرات السنين."



وأضاف القباني: "حمدي فتحي لا يُفكر كثيرًا بل يعتمد على العمل الجاد أكثر من التفكير العقلي، بينما مهند لاشين لاعب كرة مميز ويتسم بالصبر على الكرة، أما حسام حسن، فهو بحاجة إلى لاعب يستطيع قطع الكرة وتمريرها، وحمدي فتحي يؤدي هذا الدور بشكل جيد."

وعن تصريحات حسام حسن بعد المباراة، أشار القباني إلى أنها كانت "محترمة ومتزنة"، مؤكدًا: "حسام حسن مركز بشكل جيد جدًا."

وفيما يتعلق بمباراة كوت ديفوار، اعتبر القباني أنها كانت بمثابة "الاختيار الحقيقي للمنتخب في البطولة"، مؤكدًا أن اللاعبين والجهاز الفني يستحقون الإشادة بعد تسجيل 3 أهداف وإهدار فرصتين، رغم أن طريقة اللعب التي اعتمد عليها الفريق منذ بداية المباراة قد توحي بأنها دفاعية.