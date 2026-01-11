قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد لقاء سويدان.. ماذا يحدث للجسم بعد الإصابة بالعصب السابع؟
«الغندور» : حسام حسن تحمّل ضغوطات كبيرة.. وشخصيته صنعت الفارق مع مصر
احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد
«سيعوضك العوض الجميل».. أول تعليق من مصطفى محمد بعد مشاركته آخر مباريات منتخب مصر
مصر وفلسطين تبحثان تنفيذ خطة غزة وتوحيد الأراضي الفلسطينية
حسابات السيتي تحتفي بـ عمر مرموش بعد تألقه الإفريقي بكأس الأمم
يا راااجل.. وسام أبو علي يعلق على هدف رامي ربيعة بعد التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا
دعماً لوحدة وسيادة الصومال … وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي
مباريات قوية اليوم في كأس عاصمة مصر .. والقنوات الناقلة
غرامة تصل لـ مليون جنيه عقوبة تهريب امرأة أو شخص من ذوي الإعاقة بالهجرة غير الشرعية|تفاصيل
تصعيد مُرتقب .. نيويورك تايمز: خيارات عسكرية على طاولة ترامب لضرب إيران
مواعيد مباريات اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 .. والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

عمّت أجواء من الفرحة والسعادة غرفة ملابس منتخب مصر الوطني عقب الفوز المهم على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ليحسم الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.

فرحة اللاعبين بعد صافرة النهاية

ما إن أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء حتى ظهرت علامات الارتياح والفخر على وجوه لاعبي المنتخب، بعدما قدموا مباراة قوية على المستويين البدني والتكتيكي. داخل غرفة الملابس، تحولت الأجواء إلى احتفال كبير، تبادل فيه اللاعبون التهاني والأحضان، تعبيرًا عن سعادتهم بالإنجاز الذي تحقق أمام منافس قوي وعنيد.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/kDfgBXb33S4

أغان وطنية وهتافات حماسية

شهدت غرفة الملابس تشغيل الأغاني الوطنية، وسط هتافات جماعية من اللاعبين الذين عبروا عن اعتزازهم بتمثيل مصر في البطولة القارية. وردد اللاعبون عبارات تؤكد الروح القتالية العالية، وإصرارهم على مواصلة المشوار حتى تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج باللقب الإفريقي.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/ulni36ta2m4

دور الجهاز الفني في الحفاظ على التركيز

حرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن على مشاركة اللاعبين فرحتهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية غلق صفحة مباراة كوت ديفوار سريعًا. وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة الحفاظ على التركيز والانضباط، استعدادًا للمواجهة المقبلة في نصف النهائي، خاصة في ظل قوة المنافسين في هذه المرحلة الحاسمة.

رسالة للجماهير المصرية

وجّه لاعبو المنتخب رسالة شكر إلى الجماهير المصرية، مؤكدين أن دعمهم كان عاملًا أساسيًا في تحقيق الفوز. وأعرب اللاعبون عن تقديرهم لمساندة الجماهير داخل الملعب وخارجه، متعهدين ببذل أقصى جهد ممكن لإسعاد الشعب المصري ومواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات في كأس أمم إفريقيا.

طموح يتجدّد نحو اللقب

جاء هذا الفوز ليمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نصف النهائي، حيث يسعى الفراعنة إلى استغلال الحالة الإيجابية والثقة المتزايدة بين اللاعبين، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة الإفريقية.


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قنوات مجانية لمشاهدة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف

القبض على قاتل زوجته بجسر السويس بعد هروب شهرين ونصف | تفاصيل وصور

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

مباراة المغرب ونيجيريا

موعد مباراة نيجيريا والمغرب فى نصف كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

فيروز

وداع «ملاك فيروز».. حزن مضاعف يخيم على بيت الرحابنة

ابتزاز الاطفال

الأمومة والطفولة: التعرض لتهديدات نفسية شديدة يدفع بعض الأطفال للتفكير في إيذاء أنفسهم

برنامج دولة التلاوة

تأهل القلاجي إلى المرحلة التالية من برنامج دولة التلاوة.. فيديو

بالصور

مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالدقهلبة

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد