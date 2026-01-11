احتفالات داخلية بغرفة الملابس تعكس روح الانتصار بصفوف منتخب مصر .. شاهد

عمّت أجواء من الفرحة والسعادة غرفة ملابس منتخب مصر الوطني عقب الفوز المهم على منتخب كوت ديفوار، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، ليحسم الفراعنة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.

فرحة اللاعبين بعد صافرة النهاية

ما إن أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء حتى ظهرت علامات الارتياح والفخر على وجوه لاعبي المنتخب، بعدما قدموا مباراة قوية على المستويين البدني والتكتيكي. داخل غرفة الملابس، تحولت الأجواء إلى احتفال كبير، تبادل فيه اللاعبون التهاني والأحضان، تعبيرًا عن سعادتهم بالإنجاز الذي تحقق أمام منافس قوي وعنيد.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/kDfgBXb33S4

أغان وطنية وهتافات حماسية

شهدت غرفة الملابس تشغيل الأغاني الوطنية، وسط هتافات جماعية من اللاعبين الذين عبروا عن اعتزازهم بتمثيل مصر في البطولة القارية. وردد اللاعبون عبارات تؤكد الروح القتالية العالية، وإصرارهم على مواصلة المشوار حتى تحقيق الهدف الأكبر، وهو التتويج باللقب الإفريقي.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/ulni36ta2m4

دور الجهاز الفني في الحفاظ على التركيز

حرص الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن على مشاركة اللاعبين فرحتهم، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية غلق صفحة مباراة كوت ديفوار سريعًا. وطالب الجهاز الفني اللاعبين بضرورة الحفاظ على التركيز والانضباط، استعدادًا للمواجهة المقبلة في نصف النهائي، خاصة في ظل قوة المنافسين في هذه المرحلة الحاسمة.

رسالة للجماهير المصرية

وجّه لاعبو المنتخب رسالة شكر إلى الجماهير المصرية، مؤكدين أن دعمهم كان عاملًا أساسيًا في تحقيق الفوز. وأعرب اللاعبون عن تقديرهم لمساندة الجماهير داخل الملعب وخارجه، متعهدين ببذل أقصى جهد ممكن لإسعاد الشعب المصري ومواصلة كتابة فصل جديد من الإنجازات في كأس أمم إفريقيا.

طموح يتجدّد نحو اللقب

جاء هذا الفوز ليمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نصف النهائي، حيث يسعى الفراعنة إلى استغلال الحالة الإيجابية والثقة المتزايدة بين اللاعبين، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج بالبطولة الإفريقية.



