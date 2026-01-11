قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أكد مصطفى أبوزهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ما يُقدّمه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية يعكس العمل المسبق والتخطيط الجيد، مشيرًا إلى أن هاني أبوريدة كان قد وعد قبل انطلاق البطولة بظهور نسخة جديدة من حسام حسن، وهو ما تحقق على أرض الواقع.

وقال “أبوزهرة”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يُقدّمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن حسام حسن يتمتع بذكاء كبير في تصريحاته الإعلامية وقدرته على احتواء الجماهير والتعامل باحترافية عالية طوال البطولة، مؤكدًا أن إبراهيم حسن يقوم بدور مؤثر وكبير داخل المنتخب، إلى جانب الدور القيادي لمحمد صلاح قائد الفريق.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ضاحكا، إلى أن حسام حسن طلب من محمد صلاح عدم الكشف عن أسرار وخطط المنتخب، لمدرب ليفربول أرني سلوت، ونشكره لأنه جعل صلاح ينفجر ويرد عليه بتألقه في البطولة، مؤكدًا أن الجميع يعمل في منظومة واحدة هدفها مصلحة المنتخب فقط.

ووجّه أبوزهرة إهداء الفوز على منتخب كوت ديفوار إلى محمد حمدي، مشيدًا بموقفه بعدما رفض السفر لإجراء عملية جراحية، وفضّل البقاء في المغرب لمساندة زملائه، مؤكدًا أن حسام وإبراهيم حسن تأثرا بشدة ودخلا في نوبة بكاء عقب نهاية المباراة.

كما وجّه الشكر للسلطات المغربية وجماهير المغرب على حفاوة الاستقبال، وما أظهروه من حب واحترام وكرم تجاه الجماهير المصرية طوال فترة البطولة.

وأكد أبوزهرة أن التخوف من مواجهة كوت ديفوار لم يكن موجودًا داخل المنتخب، مشددًا على أن المصريين لا يخشون أحدًا، ومعربًا عن أمله في استكمال المشوار بنجاح حتى نهاية البطولة.

وأوضح أن حسام حسن مستمر مع المنتخب، ويتولى حاليًا الإعداد للمعسكرات المقبلة، وسيقود الفريق حتى ما بعد كأس العالم، في إطار خطة واضحة تم وضعها عقب التأهل للمونديال، مؤكدًا أن الاتحاد يعتبر كأس العالم مشروعًا قوميًّا بعد تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم أبوزهرة تصريحاته بالكشف عن تعرض هاني أبوريدة لضغوط صحية عقب هدف كوت ديفوار، حيث رفض الطبيب استمراره في الملعب، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة حاليًا ويتواجد في الفندق.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية اتحاد الكرة

