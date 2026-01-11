قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد
هل يعود العالم إلى منطق القوة؟.. أستاذ قانون دولي: تهديدات ترامب لجرينلاند والصين تهدد بتفكك الناتو وفتح باب حرب عالمية
ترامب يطلب خطة لغزو جرينلاند .. والجنرالات يُحذّرون من تبعات خطيرة
ضمنتها ومدفعتش.. القصة الكاملة لاتهام وفاء مكي في محضر رسمي من صديقتها بسبب «لاب توب»
إعفاء ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على المواد الطبية .. طبقًا للقانون
الفراعنة شكّلوا عقدة تاريخية للأفيال.. الفنان فتوح أحمد: السنغال سيكون خصمًا سهلاً لمنتخب مصر
بـ 3 «ديفيليهات».. هاني البحيري يخطف الأنظار بعروضه الضخمة لربيع وصيف 2026 في أذربيجان واليونان والسعودية|صور
احتفال من القلب بتأهل الفراعنة.. خليل البلوشى يُعلّق بعد فوز منتخب مصر على كوت ديفوار
الكيف بقى أون لاين .. حبس شاب أعلن عن بيع الحشيش على فيسبوك
ترامب: فنزويلا بدأت إطلاق سراح سجنائها السياسيين بفضل تدخلنا
جامعة القاهرة تتفوّق وتتصدّر: 98% معدل إنجاز الشكاوى الإلكترونية خلال 2025
تصعيد إسرائيلي جديد بالطائرات .. غارات وحزام ناري يضرب شمال وجنوب غزة
رياضة

صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد

علا محمد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وظهر فيها بجانب عمر مرموش ورامي ربيعة.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "مقدرش أقول 100% إننا مرشحين لو شوفت الثلاث منتخبات التانية كلها في أوروبا".

وشدد صلاح على أن: "هنموت نفسنا عشان بلدنا، وهنحارب ونشوف هنوصل لفين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "طبعا مباراة صعبة، والسنغال بيلعبوا في أوروبا وليفل كويس، هنحاول نعمل أقصى ما عندنا".

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 32، لتصبح النتيجة 2-0 لمصر.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

أهداف كوت ديفوار

سجل أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بعد تحويله كرة عرضية بالخطأ في مرماه، لم يستطع التعامل معها بشكل جيد، لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

سجل جويلا دوي الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 73، بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال، الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.

