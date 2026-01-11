صورة تاريخية.. محمد صلاح بجانب مرموش وربيعة احتفالاً بالفوز على كوت ديفوار | شاهد

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وظهر فيها بجانب عمر مرموش ورامي ربيعة.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "مقدرش أقول 100% إننا مرشحين لو شوفت الثلاث منتخبات التانية كلها في أوروبا".

وشدد صلاح على أن: "هنموت نفسنا عشان بلدنا، وهنحارب ونشوف هنوصل لفين".

واختتم تصريحاته قائلًا: "طبعا مباراة صعبة، والسنغال بيلعبوا في أوروبا وليفل كويس، هنحاول نعمل أقصى ما عندنا".

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حامل اللقب، منتخب كوت ديفوار، بنتيجة 3-2 للفراعنة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

أهداف منتخب مصر

سجل عمر مرموش هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة، بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور، ليضعها كرة زاحفة في مرمى حارس كوت ديفوار.

نجح رامي ربيعة في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 32، لتصبح النتيجة 2-0 لمصر.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 52، بعد تلقيه تمريرة سحرية من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، ليحولها في مرمى كوت ديفوار.

أهداف كوت ديفوار

سجل أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بعد تحويله كرة عرضية بالخطأ في مرماه، لم يستطع التعامل معها بشكل جيد، لتصبح النتيجة 2-1 للفراعنة.

سجل جويلا دوي الهدف الثاني لكوت ديفوار في الدقيقة 73، بعد خطأ دفاعي من منتخب مصر.

ويواجه منتخب مصر في الدور نصف النهائي منتخب السنغال، الذي تغلب على منتخب مالي في الدور ربع النهائي.