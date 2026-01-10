محمد صلاح: فرحة المصريين دافعي الأكبر وأحلم بالتتويج بأمم أفريقيا

أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، مؤكدًا أن إسعاد الجماهير المصرية يمثل دافعًا أساسيًا له داخل الملعب.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب اللقاء إن فرحة المصريين تعني له الكثير، مشيرًا إلى أنه سعيد بالفوز وبالعبور إلى دور الأربعة، خاصة في بطولة بحجم كأس الأمم الأفريقية التي تمثل حلمًا لكل لاعب يرتدي قميص المنتخب الوطني.

الفخر بالتواجد في هذا الجيل

وأكد نجم ليفربول فخره بالتواجد مع هذا الجيل من لاعبي منتخب مصر، موضحًا أن جميع اللاعبين يدركون جيدًا قيمة قميص المنتخب والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما ينعكس في الروح القتالية والأداء داخل الملعب.

جائزة أفضل لاعب في المباراة

وتطرق صلاح إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، معتبرًا أن هذا التتويج هو في الأساس إنجاز جماعي للفريق بأكمله، وليس مجهودًا فرديًا، مشددًا على أن الانتصار جاء نتيجة عمل جماعي والتزام من جميع اللاعبين.

كوت ديفوار منتخب كبير

وأشاد قائد الفراعنة بمنتخب كوت ديفوار، مؤكدًا أنه منتخب كبير ويضم عناصر قوية ولاعبين أصحاب خبرات كبيرة، إلا أن منتخب مصر بدوره يمتلك لاعبين مميزين، ويلعب دائمًا من أجل الفوز، ويقاتل في كل مباراة لتحقيق الانتصار.

وأوضح صلاح أن المنتخب المصري يضم لاعبين كبارًا محترفين في أوروبا إلى جانب عناصر مميزة في الدوري المصري، وهو ما يمنح الفريق قوة وتوازنًا، مؤكدًا أن الجميع يقاتل بروح واحدة داخل الملعب.

كما وصف المعسكر الحالي لمنتخب مصر بأنه الأفضل في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى الأجواء الإيجابية التي تسود داخل المنتخب، حيث يعيش الجميع كعائلة واحدة، بداية من الجهاز الفني مرورًا باللاعبين.

وعن طموحاته، قال محمد صلاح إنه حقق العديد من البطولات خلال مسيرته، لكنه لا يزال يتمنى التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن هذا اللقب يحمل مكانة خاصة لديه ولدى الجماهير المصرية.

وأبدى قائد المنتخب سعادته بالعمل مع الكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أن وجوده على رأس الجهاز الفني يمنح اللاعبين حافزًا كبيرًا، كما وجه صلاح الشكر إلى المغرب على التنظيم المميز للبطولة وحسن الاستقبال.