دخلت بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب، مرحلة الحسم بعد اكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، يتقدمها منتخب مصر، صاحب السجل الذهبي في تاريخ البطولة القارية.

وضرب منتخب مصر موعدًا قويًا مع منتخب السنغال في نصف النهائي، في مواجهة مرتقبة لتحديد أحد طرفي المباراة النهائية، بينما يشهد نصف النهائي الآخر صدامًا لا يقل قوة بين منتخبي المغرب ونيجيريا.

مصر تتقاسم الصدارة مع نيجيريا.. المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي أمم أفريقيا

سيظهر منتخب مصر في الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا للمرة السابعة عشرة في تاريخه، ليواصل تصدره قائمة أكثر المنتخبات وصولًا إلى هذا الدور، بالتساوي مع منتخب نيجيريا.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الكبيرة للفراعنة على الساحة الإفريقية، إذ بلغوا نصف النهائي في 17 مناسبة من أصل 27 مشاركة بالبطولة، رغم اشتداد المنافسة وتقارب المستويات بين المنتخبات خلال النسخ الأخيرة.

وعلى الجانب الآخر، يشارك منتخب نيجيريا في نصف النهائي للمرة الـ17 أيضًا، ولكن من خلال 21 مشاركة فقط.

ويأتي منتخب غانا في المركز الثالث بقائمة الأكثر وصولًا إلى نصف النهائي، بعدما بلغ هذا الدور 14 مرة من أصل 24 مشاركة، بينما حل منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المركز التالي، بوصول كل منهما إلى نصف النهائي في 10 مناسبات من أصل 20 مشاركة لكل منتخب.

المنتخبات الأكثر وصولا لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا

مصر: 17 مرة (من أصل 27 مشاركة)

نيجيريا: 17 مرة (من أصل 21 مشاركة)

غانا: 14 مرة (من أصل 24 مشاركة)

الكاميرون: 10 مرات (من أصل 20 مشاركة)

كوت ديفوار: 10 مرات (من أصل 20 مشاركة)

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025

من المقرر أن تُقام مباراة مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويأمل الفراعنة في مواصلة كتابة التاريخ، والاقتراب خطوة جديدة من منصة التتويج، مستندين إلى خبراتهم الكبيرة في الأدوار الإقصائية من البطولة الإفريقية.