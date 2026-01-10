إيتو يواسي الأسود بعد وداع أمم أفريقيا: النسخة المقبلة من أمم أفريقيا هدف مشروع للكاميرون

وجّه صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، رسالة إنسانية ومؤثرة إلى لاعبي منتخب بلاده عقب الخروج المؤلم من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي على الأراضي المغربية.

وشهدت غرفة ملابس منتخب الكاميرون لحظات عاطفية خاصة، حيث حرص إيتو على الحديث المباشر مع اللاعبين فور نهاية المباراة، معبرًا عن حجم الألم الذي يشعر به جراء الإقصاء، ومؤكدًا في الوقت ذاته فخره بما قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.

ألم عميق

وقال رئيس الاتحاد الكاميروني في كلماته للاعبين: أشعر بألم عميق وأنا أراكم على هذه الحالة، وأكاد أفقد السيطرة على دموعي، في تعبير صادق عن حجم الصدمة التي تلقاها الجميع بعد نهاية الحلم القاري عند محطة ربع النهائي.

الفخر بما قدمه اللاعبين

وأضاف إيتو أنه يحاول التماسك أمام اللاعبين رغم مشاعره، مؤكدًا أن الأهم في هذه اللحظة هو أن يشعر كل لاعب بالفخر بما قدمه داخل الملعب، مشددًا على أن الأداء والروح القتالية التي ظهر بها المنتخب طوال البطولة تستحق التقدير والاحترام.

وتابع إيتو حديثه قائلًا إن الفريق لا يحتاج إلى كلمات كبيرة أو شعارات رنانة، موضحًا أن القوة الحقيقية للكاميرون تكمن في وحدة المجموعة وتماسكها، موجّهًا الشكر والامتنان للاعبين من أعماق قلبه على ما بذلوه من جهد وإخلاص.

القتال بكرامة

واستكمل أسطورة الكرة الكاميرونية رسالته مؤكدًا أن ملايين الكاميرونيين ينظرون إلى هذا المنتخب بعين الفخر والاعتزاز، بعدما شاهدوا رجالًا يقاتلون بكرامة ويدافعون عن قميص بلادهم حتى اللحظة الأخيرة، رغم صعوبة المنافسة وقوة الخصم.

واختتم صامويل إيتو كلماته برسالة تحدٍ واضحة للمستقبل، مؤكدًا أن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون هدفًا مشروعًا للكاميرون، مشيرًا إلى أن التحضير سيبدأ من اليوم التالي مباشرة، من أجل استعادة اللقب القاري، ومتعهدًا بأن الفريق سيقاتل في كل مباراة قادمة حتى يعود بالكأس من جديد.