شدد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على أن تأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية جاء نتيجة تفوق واضح داخل أرض الملعب، رافضًا بشكل قاطع الاتهامات التي تتحدث عن استفادة المنتخب المغربي من قرارات تحكيمية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على منتخب الكاميرون، أوضح الركراكي أن الجدل الدائر حول التحكيم يفتقد للمصداقية، مؤكدًا أن المغرب لم يحصل على أي امتيازات منذ انطلاق البطولة.

الركراكي: فوز المغرب على الكاميرون مستحق.. وننتصر في الملعب لا بالمجاملات والتحكيم

وقال إن هناك محاولات متكررة للتقليل من نتائج المنتخب عبر ترويج روايات لا تعكس حقيقة ما يحدث في المباريات.

وأشار مدرب المغرب إلى أن فريقه تعرض في عدة مناسبات لقرارات كان من الممكن أن تصب في صالحه دون أن يتم احتسابها، موضحًا أن منتخب بلاده خاض مواجهات صعبة دون الحصول على ركلات جزاء مستحقة، كما تعرض هو شخصيًا لعقوبات غير مبررة، على حد وصفه، دون إثارة أي ضجة إعلامية.

وأكد الركراكي أن لغة الأرقام والأداء داخل المستطيل الأخضر هي الفيصل الحقيقي، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي تفوق من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص ولم يستفد من أي قرارات استثنائية، سواء بإلغاء أهداف للمنافسين أو احتساب قرارات مؤثرة لصالحه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العامل الوحيد الذي يخدم المغرب هو الدعم الجماهيري الكبير، حيث يلعب المنتخب وسط مساندة عشرات الآلاف من المشجعين، معتبرًا أن الكاميرون قدم مباراة قوية لكنها واجهت منتخبًا كان الأفضل فنيًا وبدنيًا.



كما شدد على أن التركيز على التحكيم لا يخدم الروح الرياضية، وأن اللقب في النهاية سيكون من نصيب الفريق الأجدر داخل الملعب.