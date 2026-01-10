قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الركراكي: فوز المغرب على الكاميرون مستحق.. وننتصر في الملعب لا بالمجاملات والتحكيم

الركراكي
الركراكي
إسراء أشرف

شدد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على أن تأهل “أسود الأطلس” إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية جاء نتيجة تفوق واضح داخل أرض الملعب، رافضًا بشكل قاطع الاتهامات التي تتحدث عن استفادة المنتخب المغربي من قرارات تحكيمية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الفوز على منتخب الكاميرون، أوضح الركراكي أن الجدل الدائر حول التحكيم يفتقد للمصداقية، مؤكدًا أن المغرب لم يحصل على أي امتيازات منذ انطلاق البطولة.

الركراكي: فوز المغرب على الكاميرون مستحق.. وننتصر في الملعب لا بالمجاملات والتحكيم

وقال إن هناك محاولات متكررة للتقليل من نتائج المنتخب عبر ترويج روايات لا تعكس حقيقة ما يحدث في المباريات.

وأشار مدرب المغرب إلى أن فريقه تعرض في عدة مناسبات لقرارات كان من الممكن أن تصب في صالحه دون أن يتم احتسابها، موضحًا أن منتخب بلاده خاض مواجهات صعبة دون الحصول على ركلات جزاء مستحقة، كما تعرض هو شخصيًا لعقوبات غير مبررة، على حد وصفه، دون إثارة أي ضجة إعلامية.

وأكد الركراكي أن لغة الأرقام والأداء داخل المستطيل الأخضر هي الفيصل الحقيقي، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي تفوق من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص ولم يستفد من أي قرارات استثنائية، سواء بإلغاء أهداف للمنافسين أو احتساب قرارات مؤثرة لصالحه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن العامل الوحيد الذي يخدم المغرب هو الدعم الجماهيري الكبير، حيث يلعب المنتخب وسط مساندة عشرات الآلاف من المشجعين، معتبرًا أن الكاميرون قدم مباراة قوية لكنها واجهت منتخبًا كان الأفضل فنيًا وبدنيًا.

كما شدد على أن التركيز على التحكيم لا يخدم الروح الرياضية، وأن اللقب في النهاية سيكون من نصيب الفريق الأجدر داخل الملعب.

وليد الركراكي الركراكي كأس الأمم الأفريقية المغرب منتخب المغرب المنتخب المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى محافظتي الجيزة وأسوان

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: الهيئة مستمرة في عملها بعد إنتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي

حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس الهيئة الوطنية: عملنا من أجل إقامة انتخابات تعبر عن إرادة المصريين

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد