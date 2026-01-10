قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موقع صدى البلد ينعى والد الزميل محمود زيكا
نشرة الاقتصاد.. أسعار الذهب وفرص استثمارية بالعبور والعاشر وطيبة
غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟
شكاوى من صعوبة الأسئلة بأول أيام امتحانات نصف العام ببعض المحافظات
رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مستشفى بولاق الدكرور قبل شهر رمضان
7 محاذير.. ماذا قال حسام حسن للاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار بساعات؟
مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة
غطاء للقـ.تل.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال قرب الخط الأصفر
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار  في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ هذا الدور عن جدارة خلال منافسات دور الـ16.

وجاء تأهل منتخب مصر عقب فوز مستحق على منتخب بنين بنتيجة 3-1، مواصلاً عروضه القوية في البطولة، فيما حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار

يعاني منتخب مصر من بعض الغيابات قبل مواجهة الأفيال، أبرزها تأكد غياب محمد حمدي الظهير الأيسر، عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين الماضية.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود حسن “تريزيجيه” بعد إصابته بتمزق في الأربطة.

في حين عاد مهند لاشين إلى التدريبات الجماعية، ولكن مشاركته بيد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن.

حلول حسام حسن لتعويض الغيابات

يعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تعويض الغيابات، حيث استقر على الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر بدلاً من محمد حمدي، كما يدرس الاعتماد على مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، مع إمكانية إشراك عمر مرموش على الجناح الأيسر بعد أن شغل مركز المهاجم في المباريات السابقة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد.

منتخب مصر كوت ديفوار غيابات منتخب مصر حسام حسن مصر كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا مباراة مصر وكوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار

العلاج الطبيعي تخاطب «الصحة» لإعادة النظر في ضوابط التغذية العلاجية

رئيس الوزراء

مدبولى : 25 مليار جنيه تكلفة تطوير 5 مستشفيات بالقاهرة والجيزة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: تطوير "معهد ناصر" الأضخم في تاريخ وزارة الصحة.. ومتابعة رئاسية دقيقة للتنفيذ

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد