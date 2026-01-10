غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار.. كيف يدير حسام حسن الأزمة؟

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره كوت ديفوار، مساء اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بمدينة أغادير المغربية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، في لقاء يحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ هذا الدور عن جدارة خلال منافسات دور الـ16.

وجاء تأهل منتخب مصر عقب فوز مستحق على منتخب بنين بنتيجة 3-1، مواصلاً عروضه القوية في البطولة، فيما حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة العبور إلى ربع النهائي بعد انتصار كبير على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب.

غيابات منتخب مصر أمام كوت ديفوار

يعاني منتخب مصر من بعض الغيابات قبل مواجهة الأفيال، أبرزها تأكد غياب محمد حمدي الظهير الأيسر، عقب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين الماضية.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود حسن “تريزيجيه” بعد إصابته بتمزق في الأربطة.

في حين عاد مهند لاشين إلى التدريبات الجماعية، ولكن مشاركته بيد المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن.

حلول حسام حسن لتعويض الغيابات

يعمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تعويض الغيابات، حيث استقر على الدفع بأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر بدلاً من محمد حمدي، كما يدرس الاعتماد على مصطفى محمد في مركز رأس الحربة، مع إمكانية إشراك عمر مرموش على الجناح الأيسر بعد أن شغل مركز المهاجم في المباريات السابقة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية، محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش

الهجوم: مصطفى محمد.