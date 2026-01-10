مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟

يواجه منتحب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم السبت في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب كوت ديفوار مساء اليوم السبت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة bein max 1.

واتفق خبراء ونجوم كرة القدم على مدى صعوبة مباراة منتخب مصر الوطني وكوت ديفوار وضرورة حجز بطاقة التأهل إلي نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

أخطر لاعبو كوت ديفوار

أكد الأعلامي احمد شوبير ان نجم كوت ديفوار الشاب، ديوماندي، لاعب لايبزيج الألماني وصاحب الـ19 عامًا، يبرز كأخطر لاعبي الفريق والأكثر مراوغة في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، ما يجعله تهديدًا حقيقيًا لأي دفاع.

وكتب أحمد شوبير: “ديوماندي هو أخطر لاعبي كوت ديفوار وأكثرهم مراوغة في البطولة حتى الآن، قدراته الفنية وسرعته في المراوغة تجعله لاعبًا يجب مراقبته عن كثب في المباريات القادمة”

الفراعنة جاهزون

قال مهند لاشين لاعب منتخب مصر، إن مواجهة منتخب كوت ديفوار قوية، والفراعنة مستعدون بكل قوة.

وأضاف مهند لاشين، خلال تصريحاته لموقع “صدى البلد”،: “أتمنى التوفيق يكون معانا في لقاء الغد، ونقدم مباراة كبيرة تليق بينا”.

مواجهة كوت ديفوار ليست صعبة

كشف أسامة فيصل، لاعب منتخب مصر، عن رأيه في مواجهة الغد أمام كوت ديفوار، مؤكدا انها مواجهة ليست سهلة.

وتابع أسامة فيصل، خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المواجهة ليست صعبة وجميع اللاعبون جاهزون ونتمني من الجمهور مساندتنا.

مش عايزين وقت إضافي

قال أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق عبر تصريحات تليفزيونية: أنا لو مكان الكابتن حسام هبعد كل البعد عن إني أوصل لـ 120 دقيقة دي، هتبقى الأمور معانا صعبة جداً لأنهم عُنف جداً ومتوحشين في النواحي البدنية.

تابع نجم الزمالك السابق: إحنا شفنا منتخب مصر في المباراة الأخيرة قد إيه اللعيبة بتبذل مجهود خارق.

أضاف: مبنصحوش برضه إنه يدافع بإستماتة ويكون كل تركيزنا الدفاع بس، لأن كتر الضغط بيولد الانفجار وهم عندهم خط أمامي ونص ملعب كويسين جداً.

واختتم حديثه قائلا: لازم يكون عندك حلول تخفف الضغط على المدافعين؛ استغلال صلاح ومرموش، ويا ريت مصطفى محمد يبقى موجود لأنه هيخفف ويشيل شوية مع صلاح ومرموش عشان يبقى عندنا كثافة مقبولة وإحنا بنهاجم.

القلق طبيعي لأي مدرب

من جانبه قال إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق عبر تصريحات تليفزيونية: هو لازم وطبيعي يقلق، وصل لدور صعب»، مضيفًا: عجبني تصريحات مدرب كوت ديفوار الراجل بيتكلم بواقعية عن منتخب مصر، بس الخوف كله ليكون بينيمنا.

وأضاف: ربنا يكون في عونك يا حسام حسن وفي عونا إحنا كمان، ليقاطعه مهيب قائلًا: معقول إحنا خايفين بالشكل ده، ليتدخل إكرامي مجددًا: يا مهيب متفتحش صدرك والنبي.