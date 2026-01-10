مصر ضد كوت ديفوار.. معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة

سلط الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، على مو اجهة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري في مواجهة مرتقبة عند التاسعة مساء اليوم (السبت)، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، ضمن ختام منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، في مشواره المميز في النسخة الـ35 من البطولة القارية.

وتُعد المباراة قمة كروية من العيار الثقيل، أشبه بنهائي مبكر، تجمع بين اثنين من عمالقة القارة السمراء الذين سبق لهما اعتلاء منصة التتويج 10 مرات، بواقع 7 ألقاب لمنتخب مصر أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مقابل 3 ألقاب لمنتخب كوت ديفوار في نسخ 1992 و2015 و2023.

وقدم المنتخبان مستويات قوية خلال النسخة الحالية من البطولة، حيث تصدر “الفراعنة” المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي (2-1) وجنوب أفريقيا (1-0)، والتعادل مع أنجولا سلبياً، قبل أن يتجاوزوا عقبة بنين في دور الـ16 بالفوز (3-1).

في المقابل، حصد منتخب كوت ديفوار 7 نقاط في المجموعة السادسة، من انتصارين على موزمبيق (1-0) والجابون (3-2)، وتعادل مع الكاميرون (1-1)، ثم واصل مشواره بقوة بعدما أطاح بمنتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد في ثمن النهائي.

معركة تكتيكية بين حسام حسن وإيميرس فاي في قمة القارة

وقاد حسام حسن منتخب مصر بثبات خلال البطولة، محافظاً على سجل خالٍ من الهزائم في 18 مباراة رسمية متتالية بين تصفيات ونهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، ويأمل في تخطي العقبة الإيفوارية ومواصلة الحلم باستعادة اللقب الغائب منذ 16 عاماً، علماً بأنه توّج بالبطولة سابقاً كلاعب وقائد في أعوام 1986 و1998 و2006.

من جانبه، أثبت إيميرس فاي مدرب منتخب كوت ديفوار كفاءته منذ توليه المسؤولية الفنية، بعدما قاد “الأفيال” لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب النسخة الماضية، ثم التأهل إلى كأس العالم، ليواصل تقديم عروض قوية في النسخة الحالية بفضل مجموعة من النجوم المحترفين في أكبر الدوريات الأوروبية، بقيمة تسويقية تتجاوز 370 مليون يورو.

ويقود محمد صلاح طموحات الجماهير المصرية بعدما تصدر قائمة هدافي المنتخب في البطولة برصيد 3 أهداف، إلى جانب تألق عدد من العناصر البارزة مثل محمد الشناوي، ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وإمام عاشور، وزيزو، وإبراهيم عادل، وعمر مرموش.

وعلى الجانب الآخر، خطف أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد، الأضواء مع منتخب كوت ديفوار بتسجيله 3 أهداف وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة ثلاث مرات، إلى جانب زملائه يان دياموندي، والقائد فرانك كيسي، ويازومانا توريه الذي سجل هدفين خلال دقائق محدودة من مشاركته.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 12 في تاريخ لقاءات المنتخبين، حيث تميل الكفة لصالح منتخب مصر الذي حقق 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات، بينما لم يحقق المنتخب الإيفواري سوى فوز واحد، في حين سجل “الفراعنة” 33 هدفاً مقابل 18 هدفاً للأفيال.