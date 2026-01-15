مفيش إمكانيات فنية .. رضا عبد العال يشن هجوما على حسام حسن

هاجم رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، حسام حسن المدير الفني الحالي بعد الهزيمة أمام السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال رضا عبد العال، عبر منصة يوتيوب: “حسام حسن يطلع يقولك في ناس مش مصرية بينتقدونا، هات البطولة وبعد كده اطلع قول اللي إنت عايزه".

وتابع: “اللجان والمطبلاتية نفخوه على الفاضي، من غير أي إمكانيات فنية، إنت أقل مدير فني مسك منتخب مصر، من يوم ما بدأت اتفرج على كورة عام 74 لحد النهاردة ده أسوأ منتخب شوفته”.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية ومهمة أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج المنتخبين من الدور نصف النهائي للبطولة.

توقيت المباراة المرتقبة

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المواجهة في أجواء تنافسية مرتقبة، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أداء قوي يعكس حجم تاريخه وإمكانات لاعبيه، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا قبل إسدال الستار على مشوار البطولة.