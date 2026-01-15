قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة| 214 ألف طالب يمتحنون الكمبيوتر والتربية الفنية
رضا بهلوي: بعد سقوط نظام آيات الله سنعترف بإسرائيل فوراً و ننهي البرنامج النووي
3 مرشحين جدد على منصب النقيب العام.. ومفاجأة تنتظر مهندسي البحر الأحمر
رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر. 

المباراة تقام على استاد السلام، ويترقب عشاق كرة القدم أداء الفريق الأحمر في غياب اللاعبين الدوليين المشاركين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

غياب النجوم الدوليين

سيخوض الأهلي المباراة بدون عدد من أبرز لاعبيه الدوليين، الذين يمثلون المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية. هذا الغياب يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ كبير، إذ يحتاج الفريق إلى الاعتماد على اللاعبين المحليين والشباب للحفاظ على مستواه وتحقيق النقاط المهمة في البطولة.

موعد المباراة

تُقام المباراة بين الأهلي وطلائع الجيش اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة. وستكون المباراة فرصة للجهاز الفني لاختبار قدرات اللاعبين الاحتياطيين وإشراك بعض المواهب الشابة في صفوف الفريق الأحمر.

ملعب المباراة وجمهورها

يستضيف استاد السلام اللقاء، وهو أحد الملاعب المهمة في مصر، ويتميز بقدرته على استيعاب عدد كبير من الجماهير. رغم غياب بعض النجوم، يتوقع أن يحضر عدد كبير من مشجعي الأهلي لدعم الفريق وتشجيعه على تحقيق الفوز.

أهمية المباراة للأهلي

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للأهلي، ليس فقط من أجل تحقيق النقاط الثلاث في دور المجموعات، ولكن أيضاً لإعداد الفريق للمرحلة القادمة من البطولة، خاصة مع ضغوط غياب اللاعبين الدوليين. كما تمثل المباراة فرصة لإظهار قوة الفريق وعمق صفوفه، وإبراز اللاعبين القادرين على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى.

مواجهة تكتيكية للجهاز الفني

سيعمل الجهاز الفني للأهلي على وضع خطة تكتيكية مناسبة لمواجهة طلائع الجيش، مع التركيز على تنظيم الدفاع والهجوم بشكل متوازن. وتعد المباراة فرصة لتجربة تشكيلة مختلفة قد تستخدم في المباريات المقبلة سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.


 

