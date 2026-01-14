دوري روشن السعودي.. محرز يقود تشكيل أهلي جدة ضد التعاون

أعلن الجهاز الفني الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة تحت قيادة الألماني ماتياس يايسله المدير الفني، عن تشكيله فريقه لمواجهة التعاون بعد قليل في دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصاني.

الدفاع: سليمان، ديميرال، إيبانيز وهوساوي.

الوسط: أتانجانا، إنزو ميو وماتيوس.

الهجوم: محرز، جالينو وتوني.



موعد مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي

وتقام مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساء، ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة اليوم بين الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي

وتذاع مباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي عبر قناة ثمانية بحضور كوكبة من أساطير الكرة السعودية.

ويحتل التعاون في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.