شوقي غريب يدعم الجهاز الفني لمنتخب مصر: هناك تطور وبشائر قبل كأس العالم

أكد شوقي غريب المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، دعمه الكامل للجهاز الفني الحالي بقيادة الكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أن المنتخب يسير في اتجاه إيجابي رغم الخسارة أمام السنغال، وأن الفترة المقبلة تحمل مؤشرات مبشرة قبل انطلاق كأس العالم.

شوقي غريب

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2، إن منتخب مصر يحتاج إلى المساندة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المتبقي على انطلاق كأس العالم لا يتجاوز خمسة أشهر، وهي فترة قصيرة تتطلب الاستقرار والعمل الهادئ.

وأوضح أن المنتخب تطور مستواه مع تقدم مباريات البطولة، مضيفًا: «شفنا تحسن واضح من مباراة لأخرى، وهناك بشرة خير للفترة القادمة».

وتطرق شوقي غريب إلى مواجهة السنغال، مؤكدًا أن المنتخب السنغالي فرض أسلوبه على المباراة، على عكس اللقاءات السابقة التي كان فيها منتخب مصر هو صاحب الكلمة العليا من حيث الطريقة وأسلوب اللعب.

وأشار إلى أن السنغال اعتمدت بشكل أساسي على الاستحواذ على الكرة، ونجحت في تطبيق طريقتها داخل الملعب، وهو ما منحها الأفضلية خلال اللقاء، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المنتخب المصري اكتسب خبرات مهمة ستنعكس إيجابيًا على أدائه في المرحلة المقبلة.