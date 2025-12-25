شوقي غريب: البدايات دائمًا صعبة.. وتبديل إمام عاشور لا يعني استبعاده

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، أن البدايات دائمًا ما تكون صعبة في البطولات المجمعة، مشيرًا إلى أن منتخب مصر ظهر بشكل جيد خلال الدقائق الأولى من مباراته الافتتاحية أمام زيمبابوي.

وقال شوقي غريب، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إن المنتخب المصري كان الأخطر خلال أول 15 دقيقة من اللقاء، ونجح في خلق العديد من الفرص، إلا أنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

وأضاف: «الفرصة الوحيدة التي وصلت لمرمى مصر سجلت هدفًا، وبعد هدف زيمبابوي حدث بعض الخلل في صفوف المنتخب، وهو أمر طبيعي في بدايات البطولات».

وتطرق غريب للحديث عن تبديل إمام عاشور، موضحًا أن الجهاز الفني كان في حالة حيرة قبل بداية اللقاء عند اختيار التشكيل الأساسي، مؤكدًا أن إمام عاشور ظهر بمستوى جيد خلال الدقائق التي شارك فيها.

وأوضح: «إمام عاشور لاعب ينضج ويكتسب خبرات مع الوقت، لكن فكر حسام حسن كان يستلزم استبداله خلال اللقاء، وتبديله في المباراة الأولى لا يعني خروجه من الحسابات، بل على العكس اللاعب سيكون له دور مهم في المباريات المقبلة».

واختتم شوقي غريب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة منتخب مصر على تصحيح الأخطاء سريعًا، والظهور بشكل أقوى مع تقدم مباريات البطولة.