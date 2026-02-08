مأساة العصافرة .. سقوط طفل من الطابق الثامن يدفع والدته للانتحــ.ـار حزنًا بالإسكندرية

خيّمت حالة من الحزن والذهول على منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية، عقب حادث مأساوي مُفجع أودى بحياة طفل ووالدته، في واقعة إنسانية مؤلمة هزّت مشاعر الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سقط الطفل من شرفة شقته بالطابق الثامن، لتلحق به والدته، انتهت بفقدان حياتهما معًا.

الواقعة، التي وقعت في أحد العقارات السكنية بالمنطقة، سرعان ما تحولت إلى حالة من الصدمة الجماعية بين السكان، خاصة مع إنهيار الأم وإلقاء نفسها خلف نجلها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار، وبدأت الجهات المختصة في فحص موقع الواقعة وسماع أقوال شهود العيان، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

شاهد على حادث الأم ونجلها بالإسكندرية: الطفل سقط من الدور الثامن.. وعندما اكتشفت الأم وفاته ألقت نفسها من الشقة

قال رمضان رزق، جار الضحية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن منطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية شهدت، مساء أمس، حادثًا مأساويًا هز الأهالي.

وأوضح رمضان أن الواقعة بدأت عندما كان طفل صغير يقف أمام شباك الشقة بالطابق الثامن، يتابع حركة الشارع كعادته، إلا أنه اختل توازنه بشكل مفاجئ، وسقط من النافذة، ليلقى مصرعه في الحال قبل وصوله إلى المستشفى.

وأشار رمضان رزق إلى أن الطفل توفي قبل أن يصل إلى مستشفى المبرة بالعصافرة، فيما سادت حالة من الذهول والحزن الشديد بين سكان المنطقة عقب الحادث.



وأضاف جار الضحية أن والدة الطفل، فور علمها بسقوط نجلها، هرعت مسرعة إلى السلم في محاولة للحاق به، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذه، حيث أخبروها في المستشفى فور وصولها أنه توفي متأثرًا بإصاباته البالغة.

رمضان رزق: الأم مستحملتش الصدمة ورمت نفسها وراه

وتابع أن الأم عادت مرة أخرى إلى العقار، وبعد دخولها الشارع وصعودها إلى الشقة بالطابق الثامن، أقدمت على إلقاء نفسها من نفس المكان الذي سقط منه نجلها، وذلك أثر صدمة شديدة لتلقى مصرعها هي الأخرى في مشهد صادم للأهالي.

وأضاف إلى أن والد الطفل مسجون على ذمة قضايا شيكات، وأن الأم كانت تعمل للإنفاق على أسرتها.

وكشف رمضان أن الأسرة سبق وأن فقدت نجلًا آخر منذ فترة، كان يبلغ من العمر نحو 14 عامًا، ما ضاعف من حجم المأساة التي تعرضت لها الأم.

واختتم جار الضحية تصريحاته بمناشدة جميع الأمهات بضرورة الانتباه لأطفالهن، خاصة الصغار، وعدم تركهم بمفردهم أمام النوافذ أو في أماكن مرتفعة، مؤكدًا أن ما حدث واقعة حقيقية بنسبة 100% ووقع بالفعل داخل الشارع محل سكنه، مطالبًا بعدم تداول معلومات غير دقيقة حول الحادث.