«الغندور» يُشيد بـ مصطفى شوبير: جامد أوي ربنا يحميك

أشاد الإعلامي خالد الغندور بحارس مرمي الاهلي مصطفى شوبير وذلك بعد تعادل الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "مصطفي شوبير جامد اوي الصراحة الله اكبر ربنا يحميك"

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.