الأهلي يقترب من هدفه الأكبر في إفريقيا .. ياسين مرعي يكشف سر تأهل الفريق
سنجاب يقتحم مباراة هال سيتي و«بريستول» مرتين .. والجماهير تتفاعل معه | شاهد
المستحقات المُتأخرة تؤثر على معنويات لاعبي الزمالك .. «السعيد» أبرز المُتضررين
قدّم استقالته .. فضيحة تلحق بوزير فرنسي وابنته بعد الكشف عن مراسلات مع «إبستين»
مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل
بمظهر رياضي.. ماذا تقدم جيتور T2 DMI الجديدة كليًا؟
أعمال عنف واسعة في إيطاليا مع انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية .. ما السبب؟
«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات
حائط صد .. إعلامي يتغزّل في مصطفى شوبير: أنقذ الأهلي من خسارة كبيرة
من مكالمة في ميكروباص إلى جريمة ذبـ.ـح.. تفاصيل صادمة في مقتـ.ـل أم ونجلها بكفر الشيخ
رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة
رياضة

«الغندور» يُشيد بـ مصطفى شوبير: جامد أوي ربنا يحميك

محمد بدران   -  
علا محمد

أشاد الإعلامي خالد الغندور بحارس مرمي الاهلي مصطفى شوبير وذلك بعد تعادل الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "مصطفي شوبير جامد اوي الصراحة الله اكبر ربنا يحميك"

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.

