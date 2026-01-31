مصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الأهلى أمام يانج أفريكانز

يدرس توروب المدير الفني للأهلي، الدفع بمصطفى شوبير أساسيًا في حراسة مرمى النادي الأهلي، خلال مواجهة يانج أفريكانز المقبلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال إفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي احمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "معلوماتي مصطفى شوبير كان الحارس الأساسي في المران الرئيسي للأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز وهو الأقرب للبدء أساسيًا"

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الماضية على الثنائي مصطفى شوبير ومحمد الشناوي، من خلال منح الفرصة لكلا الحارسين بالتبادل، للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية، خاصة مع ضغط المباريات محليًا وقاريًا.

موعد مباراة الأهلي و يانج أفريكانز



ويواجه الأهلي نظيره يانج إفريكانز، اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، في الجولة الرابعة، من دوري ابطال إفريقيا.