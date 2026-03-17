الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كشف غموض سقوط عامل من علو بشبرا الخيمة| القصة الكاملة

إبراهيم الهواري

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة صادمة، بعدما تحولت واقعة سقوط عامل من علو داخل أحد المصانع إلى جريمة قتل، عقب مرور 25 يومًا على دفن الجثمان.

 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا يفيد بسقوط شاب في العقد الثالث من العمر من الطابق الثالث داخل أحد المصانع، ما أسفر عن وفاته في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بدفن الجثمان، حيث بدت الواقعة في حينها حادثًا عرضيًا.

إلا أن مجريات التحقيق لم تتوقف، حيث واصلت جهات التحقيق  فحص ملابسات الواقعة، لتظهر شكوك حول وجود شبهة جنائية، ما دفع إلى إعادة فتح التحقيق بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادث.


وكشفت التحريات أن وراء الواقعة عاملين في العقد الخامس من العمر يعملان بالمصنع ذاته، وأن الدافع وراء ارتكاب الجريمة كان خشية افتضاح أمر علاقة غير أخلاقية بينهما أمام المجني عليه.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه صعد إلى الطابق الثالث بالمصنع، حيث شاهد المتهمين في وضع مخل، فاعتديا عليه وألقياه من أعلى، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حادث أمن القليوبية

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

محافظ الشرقية

