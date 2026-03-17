مجلس جامعة بنها الأهلية يعتمد تطوير البحوث والابتكار وإطلاق ورش إنتاجية جديدة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأيمن بيومى أمين عام الجامعة.



وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس استعرض الهيكل التنظيمي لمركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار في العلوم البينية والتكنولوجيا البازغة ، وقواعد منح التميز العلمي للإداريين العاملين بالجامعة ، واللائحة الداخلية للورش الإنتاجية .

وأضاف " سمير " أن المجلس وافق علي التعاقد مع شركة بداية بجامعة بنها الحكومية علي مجموعة من التطبيقات منها (برنامج التعليم الإلكتروني وحجز الشهادات والاختبارات الإلكترونية)، وتكليف وحدة الاستشارات بكلية الفنون البصرية بتصميم المدرجات وتكليف الورش بالكلية علي التنفيذ وعملية التصنيع.

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في مجلس جامعة بنها الأهلية، مؤكدا علي التعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مختلف القطاعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي ، اعتماد تشكيل لجان وضع وتصحيح الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026 لبرامج الاقتصاد وإدارة الأعمال والفنون البصرية والتصميم .

كما استعرض " المغربي " التجهيزات الواجب استكمالها لبدء الدراسة بكلية برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة ، وتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية ، وتنظيم دوري رمضاني للشطرنج .

فيما استعرض الدكتور محمود شكل مقترح مبادرة صديق البيئة والمؤتمر الطبي وملتقي التوظيف الأول للجامعة والمقرر تنظيمه 15 أبريل القادم بمشاركة العديد من الشركات فى مختلف القطاعات.

كما استعرض " شكل " عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.