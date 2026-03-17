هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس جامعة بنها الأهلية يعتمد تطوير البحوث والابتكار وإطلاق ورش إنتاجية جديدة

مجلس جامعة بنها الأهلية
مجلس جامعة بنها الأهلية
عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأيمن بيومى أمين عام الجامعة.


وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس استعرض الهيكل التنظيمي لمركز جامعة بنها الأهلية للبحوث والتطوير والابتكار في العلوم البينية والتكنولوجيا البازغة ، وقواعد منح التميز العلمي للإداريين العاملين بالجامعة ، واللائحة الداخلية للورش الإنتاجية . 

وأضاف " سمير " أن المجلس وافق علي التعاقد مع شركة بداية بجامعة بنها الحكومية علي مجموعة من التطبيقات منها (برنامج التعليم الإلكتروني وحجز الشهادات والاختبارات الإلكترونية)، وتكليف وحدة الاستشارات بكلية الفنون البصرية بتصميم المدرجات وتكليف الورش بالكلية علي التنفيذ وعملية التصنيع.

من جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته بالمشاركة في مجلس جامعة بنها الأهلية، مؤكدا علي التعاون المثمر بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية فى مختلف القطاعات لتقديم خدمة تعليمية متميزة وفقا لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي ، اعتماد تشكيل لجان وضع وتصحيح الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025/2026 لبرامج الاقتصاد وإدارة الأعمال والفنون البصرية والتصميم .

كما استعرض " المغربي " التجهيزات الواجب استكمالها لبدء الدراسة بكلية برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة ، وتنظيم مسابقة حفظ القرآن الكريم ومسابقة حفظ الأحاديث النبوية ، وتنظيم دوري رمضاني للشطرنج .

فيما استعرض الدكتور محمود شكل مقترح مبادرة صديق البيئة والمؤتمر الطبي وملتقي التوظيف الأول للجامعة والمقرر تنظيمه 15 أبريل القادم بمشاركة العديد من الشركات فى مختلف القطاعات.

كما استعرض " شكل " عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات والمراكز المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

جانب من الحلقة

دينا أبو الخير تكشف نشأة حفصة بنت سيرين في بيت علم وإيمان بين الصحابة الكرام

أرشيفية

إلى متى سيستمر صبر الأهلي على ييس توروب بعد تراجع النتائج؟

لبنان

مديرة مكتب الأمم المتحدة بلبنان: عدد النازحين تجاوز المليون.. والوضع مأساوي

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

