أمير قطر وملك الأردن يناقشان أوضاع المنطقة ويؤكدان رفض الاعتداءات

أكد الديوان الأميري القطري على أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحث مع الملك الأردني عبدالله أوضاع المنطقة في ضوء التصعيد واستمرار الاستهداف الإيراني.



أفاد الديوان الأميري القطري ، أن أمير قطر وملك الأردن أكدا رفضهما للاعتداءات التي استهدفت قطر والأردن ودولا بالمنطقة.

لفت الديوان الأميري القطري: أمير قطر وملك الأردن شددا على ضرورة وقف كل الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع الصراع.



على الجانب الآخر، نفذ سلاح الجو للاحتلال الليلة الماضية ضربة دقيقة في قلب طهران أسفرت عن مقتل علي لاريجاني، فيما يقول جيش الاحتلال أن علي لاريجاني أشرف على التنسيق السياسي الأمني للنظام الإيراني وإدارة النشاطات الدولية.