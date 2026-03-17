الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا

أكدت الأمم المتحدة، أن نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا للفلسطينيين.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،في تقرير صادر عنها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الثلاثاء، أن نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرًا) يمثّل تهجيرًا قسريًا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق، وأنه يشير إلى سياسة إسرائيلية منسّقة للنقل القسري الجماعي في جميع أنحاء الأرض المحتلة، بهدف التهجير الدائم، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى وضع حد فوري لتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية.