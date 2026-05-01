الدقهلية.. جراحة الوجه والفكين بشربين يجري 80 عملية ويستقبل 70 حالة خلال أبريل

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تحقيق قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي إنجازًا ملحوظًا خلال أبريل 2026.

وأوضح وكيل الوزارة أن القسم نجح في إجراء أكثر من 80 عملية جراحية متنوعة، إلى جانب استقبال 70 حالة بالعيادة الخارجية، بما يعكس كفاءة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.



وأشار “الجزار” إلى أن العمليات شملت التعامل مع إصابات الوجه الناتجة عن الحوادث والجروح المعقدة، وتثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى إجراء جراحات تخصصية دقيقة مثل استئصال أورام الفك، وعلاج الكسور المركبة، وإجراء ترقيع عظمي لحالات شق سقف الحلق.



وأضاف أن العيادة الخارجية استقبلت 70 حالة تنوعت بين متابعة ما بعد العمليات، والتشخيص المبكر، والتدخلات البسيطة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأقسام الداخلية وتحقيق سرعة الاستجابة للمرضى.



وأكد وكيل الوزارة حرص القسم على مواكبة التطور العلمي، حيث تم تنظيم محاضرة علمية بعنوان “Modern Management of Maxillofacial Trauma” ضمن البرنامج العلمي الدوري، بهدف رفع كفاءة الأطباء وتحديث البروتوكولات العلاجية.

وأشار إلى اهتمام القسم بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى من خلال عقد اجتماعات دورية لفرق الجودة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى داخل الأقسام المختلفة.

ولفت إلى أن وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي تُعد من الخدمات المستحدثة، والتي ساهمت في تقليل تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وتقديم خدمات تخصصية متقدمة داخل المستشفى.



وأشاد “الجزار” بجهود الفريق الطبي بالقسم تحت إشراف الدكتور أحمد معتمد رئيس القسم، وبمتابعة الدكتور عمرو عبد الفتاح جلال مدير المستشفى، مثمنًا دور الأطباء وهيئة التمريض والفنيين في تقديم خدمة طبية متميزة.

