قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في عيد العمال.. رداد: 1.9 مليار جنيه منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة
لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل
الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط
ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
جماهير الأهلي والزمالك تتجه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة |شاهد
إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه
نشرة المرأة والمنوعات | فوائد تناول الخميرة بانتظام.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي منتهي الصلاحية؟
لماذا الذنب أشد شؤما في الشهر الحرام؟.. خطيب المسجد الحرام يجيب
في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور
زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر
قبل لقاء القمة.. أمير هشام يكشف عن الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. جراحة الوجه والفكين بشربين يجري 80 عملية ويستقبل 70 حالة خلال أبريل

همت الحسينى

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تحقيق قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي إنجازًا ملحوظًا خلال أبريل 2026.
وأوضح وكيل الوزارة أن القسم نجح في إجراء أكثر من 80 عملية جراحية متنوعة، إلى جانب استقبال 70 حالة بالعيادة الخارجية، بما يعكس كفاءة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة.


وأشار “الجزار” إلى أن العمليات شملت التعامل مع إصابات الوجه الناتجة عن الحوادث والجروح المعقدة، وتثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى إجراء جراحات تخصصية دقيقة مثل استئصال أورام الفك، وعلاج الكسور المركبة، وإجراء ترقيع عظمي لحالات شق سقف الحلق.


وأضاف أن العيادة الخارجية استقبلت 70 حالة تنوعت بين متابعة ما بعد العمليات، والتشخيص المبكر، والتدخلات البسيطة، بما يسهم في تخفيف الضغط على الأقسام الداخلية وتحقيق سرعة الاستجابة للمرضى.


وأكد وكيل الوزارة حرص القسم على مواكبة التطور العلمي، حيث تم تنظيم محاضرة علمية بعنوان “Modern Management of Maxillofacial Trauma” ضمن البرنامج العلمي الدوري، بهدف رفع كفاءة الأطباء وتحديث البروتوكولات العلاجية.

وأشار إلى اهتمام القسم بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى من خلال عقد اجتماعات دورية لفرق الجودة، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى داخل الأقسام المختلفة.
ولفت إلى أن وحدة جراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي تُعد من الخدمات المستحدثة، والتي ساهمت في تقليل تحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى، وتقديم خدمات تخصصية متقدمة داخل المستشفى.


وأشاد “الجزار” بجهود الفريق الطبي بالقسم تحت إشراف الدكتور أحمد معتمد رئيس القسم، وبمتابعة الدكتور عمرو عبد الفتاح جلال مدير المستشفى، مثمنًا دور الأطباء وهيئة التمريض والفنيين في تقديم خدمة طبية متميزة.
 

الدقهليه صحة الدقهلية شربين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

The Voice Kids

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

اورمان الشرقية

خطة عمل لتوزيع آلاف الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

النمل

ما بتنفعش.. 4 طرق شهيرة للتخلص من النمل مفعولها ضعيف

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد