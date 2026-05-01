محافظ الدقهلية: حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي في نبروه| صور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة نبروه، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 49 قطعة متنوعة مؤكدا ضرورة استمرار الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

كان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقامت الدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، بالإشراف على حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف نواب رئيس الحي، وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية وشئون البيئة، بالتنسيق مع مركز شرطة نبروه، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 5 تابلوه أمامي، 39 جهاز بازوكا متنوع، 4 تابلوه كبير، جهاز جي ام، والتحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.