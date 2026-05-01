محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية في التصدي لمخالفات البناء ويشدد على المتابعة المستمرة لأعمال البناء

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.

وشدد المحافظ ، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.

في مركز ومدينة المنصورة، تابعت أمل الشحات رئيس المركز والمدينة، أعمال فك الشدة الخشبية والشبكة الحديدية بغرض صب سقف على مساحة 150متر بالدور الثاني العلوي بكفر الأمشوطي خارج الحيز العمراني، وأعمدة الدور الأول العلوي بشبرا وبدين على مساحة 125متر، وإزالة سقف الدور الثالث العلوي بميت على مساحة 120متر بإشراف نواب رئيس المدينة، والقسم الهندسي، ورؤساء الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة نبروه، تابعت الدكتورة رحاب المزين رئيس المدينة أعمال، إزالة تعدي على حرم الري بمنطقه السبعين بنبروه على مساحة 175 متر تقريبا، بالتنسيق مع مركز الشرطة، وإشراف نواب رئيس المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وقام إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة أعمال إزالة شدة خشبيه وحوائط زيادة عن نسبة الخدمات بحوض مشالي بمساحة 100 متر، وإيقاف أعمال مخالفه في المهد عبارة عن سمل خرساني زراعي في قرية ميت زنقر بالوحدة المحلية بالمنيل، بوجود رئيس الوحدة ومسؤول القسم الهندسي، وتنفيذ إزالة فورية تعدي على أرض إصلاح زراعي بمساحة 4 قيراط تقريبا بالوحدة المحلية بالمنيل، وإزالة سقف بالدور الخامس العلوي زياده عن نسبة الخدمات بحوض الحرم على مساحة 120متر تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة شربين، تابع محمد الدسوقي رئيس المدينة، أعمال إزالة مقابر في المهد في قرية محلة انجاق، بحضور مسئولي الزراعة وتم تسليمها لجهة الولاية على مساحة 150 متر، وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200 متر، بإشراف نواب رئيس المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.