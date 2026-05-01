القبض على 8 أشخاص مارسوا أعمال البلطجة وهددوا أهالي قرية بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء صاحب الحساب قيام عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وزجاجات بها مواد قابلة للاشتعال بالتهجم على الأهالى بإحدى القرى بالدقهلية وتهديدهم بإضرام النيران بقش الأرز المحيط بمنازلهم وأمام المقابر.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المنصورة) وبسؤاله قرر بتضرره من الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمون بإحدى القرى المجاورة) لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والتهجم على أهالى القرية محل سكنه باستخدام الأسلحة البيضاء والزجاجات المشار إليها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم وبين بعض الأهالى حول أولوية المرور على أحد الطرق المؤدية للقريتين، ونفى قيامهم بإضرام النيران بقش الأرز المحيط بمنازل ومقابر القرية ، وإدعائه ذلك على غير الحقيقة للاهتمام بشكواه.

أمكن ضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (8 أشخاص)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.





