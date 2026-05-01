الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فريق طبي بمستشفيات بنها الجامعي ينجح في إجراء 3 عمليات قلب مفتوح وجراحات صدر

إبراهيم الهواري

نجح فريق جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي ببنها في تحقيق عدد من الإنجازات الطبية المتميزة، تمثلت في إجراء عدة جراحات دقيقة وناجحة، ساهمت في إنقاذ حياة مرضى في حالات حرجة، وذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة بنها على تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتقدمة، وتحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وإشراف الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.

تفاصيل الجراحات

وشملت الحالات إنقاذ مريضة من ضيق حرج بالشرايين التاجية حيث تم التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية زراعة الشرايين التاجية قلب مفتوح لمريضة كانت تعاني من ضيق شديد بالشرايين، من بينها الشريان الرئيسي الأيسر المغذي لعضلة القلب، وتم نقلها إلى العناية المتخصصة لاستكمال العلاج.


كما أجرى الفريق الطبي عملية طارئة لاستبدال الصمام الميترالي والأورطي لمريضة كانت تعاني من مضاعفات خطيرة، شملت جلطة على الصمام الأورطي وارتجاعًا شديدًا بالصمام الميترالي، وتم نقلها للعناية المركزة بعد استقرار حالتها.


وفي إنجاز آخر، نجح الفريق في إجراء جراحة لتقشير الرئة اليمنى باستخدام الشق الصدري المحدود لمريض يعاني من ارتشاح صديدي واستـرواح هوائي، حيث تحسنت حالته وخرج من المستشفى لاستكمال العلاج.


وأكدت إدارة المستشفيات أن هذه النجاحات تأتي بفضل تكامل الجهود بين الفرق الطبية، وعلى رأسها فريق جراحة القلب والصدر، وفريق التخدير، إلى جانب فرق التمريض.

