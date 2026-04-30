محافظ القليوبية يفتتح أعمال تطوير المركز التكنولوجي في ميت حلفا

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بقرية ميت حلفا التابعة لمركز ومدينة قليوب، وتطوير الوحدة المحلية بالقرية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب، والنائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب والنائب عبد الله احمد عبد الله عضو مجلس النواب والنائب عزت كريم عضو مجلس النواب والنائب هشام الحسيني عضو مجلس الشيوخ ، إلى جانب القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن خطة المحافظة للتوسع في رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الحكومية.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ ومرافقوه آليات العمل داخل المركز، واستمع إلى شرح من العاملين حول منظومة الخدمات المطورة، حيث يضم المركز 7 شبابيك مجهزة بأحدث التقنيات، من بينها شباك مخصص لخدمة ذوي الهمم، بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمات دون معوقات.



واطلع المحافظ على الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل استخراج بيان صلاحية الموقع، وتراخيص البناء والهدم، وتوصيل المرافق الدائمة، إلى جانب تراخيص المحال التجارية وتعديلاتها، وتراخيص الإعلانات، وشهادات المطابقة، بالإضافة إلى تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الرئيسية وتيسير الإجراءات على المواطنين.



وأكد محافظ القليوبية أن تطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية يأتي في إطار تحقيق الشفافية والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، بما يحد من أي ممارسات غير قانونية، ويضمن تقديم خدمة حكومية سريعة ودقيقة.



وأوضح أن هذه المنظومة تتيح سرعة تداول واسترجاع البيانات مع الحفاظ على سريتها، وتقديم خدمات متميزة تواكب متطلبات التحول الرقمي.



واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في التوسع في إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بمختلف المدن والقرى، بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية مصر 2030.