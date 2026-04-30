محافظ القليوبية يتفقد حصاد القمح..ويؤكد: الدولة تدعم المزارع لتحقيق الأمن الغذائي

قام الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لتفقد انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2026، حيث زار أحد الحقول بمدينة قها والمقام على مساحة خمسة أفدنة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير أعمال الحصاد وتقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين، باعتبار القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.



رافق محافظ القليوبية خلال الجولة المهندس نبيل الشيشتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، واللواء وائل طاهر، رئيس مركز ومدينة قليوب والمشرف على مدينة قها، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والزراعية بالمحافظة. وحرص المحافظ على مشاركة المزارعين فرحتهم ببدء موسم الحصاد، مشيدًا بجودة المحصول هذا العام، وبجهود أجهزة الزراعة في نشر أساليب الزراعة الحديثة، مما ساهم في زيادة إنتاجية الفدان.



وعقد المحافظ لقاءً مفتوحًا مع عدد من المزارعين وسط الحقول، استمع خلاله إلى شرح حول مراحل نمو المحصول والتحديات التي واجهتهم خلال الموسم، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم، مع توفير الدعم اللازم من خلال الجمعيات الزراعية، وتيسير الحصول على التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية.



وفي سياق متصل، أشار محافظ القليوبية إلى حرص الدولة على تحديد سعر عادل ومشجع لتوريد القمح، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، تشجيعًا لهم على التوسع في زراعة المحصول خلال المواسم المقبلة.



واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من القمح، لما له من دور محوري في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، موجّهًا بضرورة تيسير إجراءات التوريد داخل الصوامع والشون، وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين لضمان نجاح موسم الحصاد.