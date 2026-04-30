الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اجتماع موسع لمحافظ القليوبية.. وتوجيهات بإنهاء أعمال المرافق بطريق طوخ - شبين القناطر

جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة برصف طريق طوخ – شبين القناطر بطول 22 كم، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وممثلي رؤساء شركات المرافق والجهات المعنية، والنائب ياسر قدح عضو مجلس النواب عن مركز طوخ، لبحث سبل تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع وسرعة إنهاء الأعمال الفنية والميدانية قبل بدء أعمال الرصف.


وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل بالقطاعات المتبقية، لضمان تسليم الطريق في الموعد المحدد ووفق أعلى المعايير الفنية، بما يسهم في خدمة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بين المركزين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد المتبقية أسفل الطريق الحر، وكذا أعمال الربط الخاصة بكوبري الرمل خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا.
كما أعلن محافظ القليوبية عن صدور جميع تصاريح الحفر الخاصة بالجهاز التنفيذي بمنطقة عزبة القاضي بطول 400 متر، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال والمرافق بالمنطقة خلال شهرين من تاريخه، بما يهيئ الطريق بالكامل لبدء أعمال الرصف دون أي معوقات.
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي أفادت بعدم الحاجة لمد كابلات جديدة لمسافة 5 كم، مع الاعتماد على بدائل فنية داخل محيط المحطات، بما يساهم في تسريع وتيرة التنفيذ.
واختتم محافظ القليوبية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات بالجدول الزمني المحدد، لإنهاء وتسليم الطريق بالكامل لجهة الرصف خلال شهرين بحد أقصى، مشددًا على متابعته الشخصية والميدانية المستمرة لهذا المشروع الحيوي الذي يُعد شريانًا مروريًا مهمًا بالمحافظة.

