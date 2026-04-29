مصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

شهد مزلقان زكي بمحافطة القليوبية حادثًا مأساويًا إثر عبور أحد المواطنين شريط السكة الحديد، حيث صدمه قطار متجه إلى الإسكندرية أثناء مروره بالمنطقة، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية أن الحادث وقع أثناء محاولة أحد الأشخاص عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالتزامن مع مرور القطار؛ ما أدى إلى وقوع التصادم.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى قها التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين أن المتوفى مجهول الهوية حتى الآن، حيث لم يتم العثور على أي أوراق ثبوتية بحوزته تساعد في تحديد شخصيته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بسرعة الانتهاء من التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتوفى، مع مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وعدم عبور شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على الأرواح ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.