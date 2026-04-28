ضبط مدير مصنع منظفات صناعية يستخدم علامات تجارية مقلدة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وشملت المضبوكات داخل المصنع، 10 طن مواد خام "مسحوق غسيل" بدون مستندات دالة على مصدرها "مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج.

كما تم ضبط أكثر من 3 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية مقلدة لعلامات تجارية "منتج نهائى" – 1918 عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة" – 3 ماكينات “خط إنتاج”، تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستخدمين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود مكافحة جرائم الغش التجارى.