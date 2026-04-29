أرسل لها صور خاصة.. القبض على عاطل إبتز سيدة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بالتشهير بها وإبتزازها بنشر صور وفيديو خاصين بها وإدعائه لها بحصوله عليها من أحد ضباط الشرطة بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمديرية أمن القليوبية من (الشاكية - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بإرسال صور خاصة بها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وتهديدها بنشر تلك الصور للتشهير بها والإساءة لسمعتها وإبتزازها ، وإدعائه بحصوله عليها من أحد الضباط بمديرية الأمن.

أمكن ضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بذات العنوان) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بإدعائه الكاذب بقصد ترهيبها ومنعها من إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





