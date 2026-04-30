محافظ القليوبية يتابع استعدادات تنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 172

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تعظيم الاستفادة من التدريبات العملية المشتركة لمجابهة الأزمات والكوارث، في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الجاهزية والاستعداد الدائم للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء عند وقوع الأزمات.



جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده المحافظ، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب أحمد مختار القاضي المستشار العسكري، واللواء عبد اللطيف أبو الخير مستشار المحافظ للأزمات، إلى جانب القيادات التنفيذية وممثلي الأزهر والأوقاف وكافة الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، حيث جرى استعراض الإجراءات التنفيذية والاستعدادات الخاصة بتنفيذ التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث “صقر 172”، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس 2026، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب المستشار العسكري للمحافظة.



وتناول الاجتماع أهداف التدريب، والتي تستهدف رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية من خلال تنفيذ محاكاة واقعية وسيناريوهات افتراضية لعدد من الأزمات المحتملة، مثل السيول والزلازل والحرائق والأعمال التخريبية، مع التركيز على آليات الاستجابة السريعة واحتواء الأضرار وتقليل آثارها، إلى جانب التأكد من جاهزية مخيمات الإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية من إعاشة وخدمات للمتضررين.



واختتم محافظ القليوبية الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية بالمحافظة، لضمان خروج التدريب بالشكل الذي يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن التدريب يُعد اختبارًا عمليًا لقدرة العناصر البشرية وكفاءة المعدات في التعامل مع المواقف الطارئة بما يحقق أعلى درجات الحماية للأرواح والممتلكات.